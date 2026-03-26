Tecnología

Esta aplicación arrasó en descargas durante 2025: Informe revela cambios en el consumo digital

El reporte Global Download & Trends Report 2025 detalla el auge de la inteligencia artificial integrada y el dominio total de los teléfonos móviles

EscucharEscuchar
Por Europa Press
CapCut encabeza la lista global con 39 millones de descargas. La inteligencia artificial y los videojuegos impulsan el mercado digital en los móviles.
CapCut encabeza la lista global con 39 millones de descargas. La inteligencia artificial y los videojuegos impulsan el mercado digital en los móviles. (Canva stocks/Ivan S de Pexels / I´m Zion de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVCap Cut
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.