Esta aplicación arrasó en descargas durante 2025: Informe revela cambios en el consumo digital

CapCut encabeza la lista global con 39 millones de descargas. La inteligencia artificial y los videojuegos impulsan el mercado digital en los móviles.

La herramienta de edición de video CapCut se consolidó como la aplicación más descargada a nivel global durante el 2025. Según el informe anual Global Download & Trends Report 2025 de Softonic, esta plataforma alcanzó cerca de 39 millones de instalaciones.

El estudio atribuye este éxito a la integración de funciones avanzadas con inteligencia artificial que facilitan las tareas de creación de contenido.

El informe, realizado junto a la firma Forvis Mazars, analizó más de 1.500 millones de visitas anuales. Los datos señalan que la inteligencia artificial ya no es una categoría independiente. Ahora, esta tecnología funciona como una herramienta integrada en múltiples tipos de programas.

Por ejemplo, ChatGPT registró cerca de 2.000.000 de descargas el año pasado, frente a las 87.000 de 2023.

Los videojuegos representan el motor principal del entretenimiento digital. Esta categoría concentró más del 33% del total de las descargas en la plataforma. El juego GTA: San Andreas ocupó el segundo lugar en la lista global con 10,6 millones de instalaciones.

Por su parte, Roblox se posicionó como el segundo juego más buscado con 6.589.000 de descargas.

El ecosistema digital actual es predominantemente móvil. El 62% de las visitas a la plataforma de distribución proceden de smartphones. Esta cifra duplica el tráfico generado desde computadoras, que alcanzó un 34,93%. Las tabletas solo representaron el 2,15% del uso total. Los usuarios muestran una preferencia por los modelos ‘freemium’ para probar los servicios antes de comprometerse.

La confianza y la seguridad son factores determinantes en la elección de programas. Instalar una herramienta nueva ya no es un acto impulsivo.

Los consumidores priorizan la fiabilidad del proveedor y el rendimiento de sus dispositivos. Debido a esto, programas de protección como Avast Free Antivirus mantienen posiciones de liderazgo entre lo más buscado.

En regiones como Asia, el tráfico digital domina el mercado con un 51,25% de las visitas totales. América ocupa el segundo lugar con un 22,25%, impulsada por mercados maduros como Estados Unidos y Brasil.