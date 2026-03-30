Tecnología

Esmalte condutor permite usar pantallas táctiles con uñas largas: así funciona la innovadora tecnología

Una fórmula con taurina y etanolamina permite que las uñas interactúen con pantallas táctiles sin perder el estilo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores crean esmalte que vuelve conductoras las uñas y facilita el uso de celulares, aunque aún presenta limitaciones técnicas.
Investigadores crean esmalte que vuelve conductoras las uñas y facilita el uso de celulares, aunque aún presenta limitaciones técnicas. (Canva stock/ANDREVISSER de Getty Images/Darlene Alderson de Pexels)







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