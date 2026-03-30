Esmalte condutor permite usar pantallas táctiles con uñas largas: así funciona la innovadora tecnología

Investigadores crean esmalte que vuelve conductoras las uñas y facilita el uso de celulares, aunque aún presenta limitaciones técnicas.

Un esmalte transparente con propiedades conductoras podría cambiar la forma en que las personas con uñas largas utilizan dispositivos con pantalla táctil. El desarrollo surge en Estados Unidos y busca resolver una limitación común en celulares y tabletas.

La propuesta nace en el Centenary College de Louisiana, donde la estudiante de química Manasi Desai lidera el proyecto junto con el investigador Joshua Lawrence. Los primeros prototipos se presentaron el 23 de marzo durante una reunión de la Sociedad Americana de Química en Atlanta.

Cómo funciona el esmalte conductor

Las pantallas táctiles más comunes son de tipo capacitivo. Estas funcionan con un pequeño campo eléctrico que reacciona al contacto con materiales conductores como la piel.

Cuando un dedo toca la pantalla, se genera una alteración en la capacitancia. El dispositivo interpreta ese cambio como una orden. Sin embargo, materiales no conductores como las uñas no producen esa reacción. Por eso el sistema no reconoce el toque.

El nuevo esmalte busca resolver esa limitación. La fórmula crea una capa capaz de alterar el campo eléctrico, lo que permite que la pantalla detecte el contacto de la uña.

El reto de lograr conductividad sin toxicidad

El equipo evitó el uso de metales. Estas sustancias pueden ser peligrosas si se inhalan. Además, afectan los colores del esmalte.

Desai probó 13 esmaltes transparentes y más de 50 aditivos. El objetivo era lograr una combinación que mantuviera la transparencia y aportara conductividad sin riesgos para la salud.

Entre las pruebas más exitosas destacan las mezclas con taurina y etanolamina. La etanolamina aportó conductividad. La taurina se modificó para reducir su toxicidad, aunque generó una leve opacidad.

La combinación de ambas permitió crear una fórmula que logra registrar el toque en pantallas de smartphones.

Aplicaciones y limitaciones actuales

El esmalte se puede aplicar sobre cualquier manicura. También funciona en uñas sin pintar. Según el equipo, esto podría beneficiar a personas con callosidades en los dedos.

No obstante, el desarrollo aún no es comercial. La fórmula presenta problemas de estabilidad. Su efecto dura solo algunas horas. Además, mantiene cierto nivel de toxicidad debido a la etanolamina.

Los investigadores continúan con pruebas para encontrar nuevas combinaciones. El objetivo es mejorar el rendimiento y la seguridad del producto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.