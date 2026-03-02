¿Es malo transportar una computadora portátil encendida? Estos son los riesgos que pocos toman en cuenta

Mover el notebook encendido o en suspensión aumenta el riesgo de daños internos, golpes y sobrecalentamiento.

Transportar una portatil o notebook encendido, incluso en modo de suspensión o espera, sí implica riesgos para el equipo. Aunque muchas personas que trabajan fuera de casa solo cierran la pantalla y lo guardan en la mochila, esa práctica no resulta saludable para la máquina.

A continuación se detallan los principales problemas y sus causas.

Sobrecalentamiento y posibles daños internos

Cuando el notebook permanece encendido dentro de una mochila o bolso, el flujo de aire se obstruye. El sistema de ventilación no logra enfriar los componentes de forma adecuada.

El riesgo de incendio es bajo. Sin embargo, el calor acumulado puede reducir la vida útil de la batería y de otros componentes internos. También existe riesgo de pérdida de datos en el SSD.

Golpes y vibraciones afectan el disco duro

En los notebooks antiguos con disco rígido tradicional (HDD) existen piezas móviles que funcionan mientras el equipo está encendido. Durante el transporte, un golpe o vibración puede provocar que esas piezas choquen entre sí y se dañen.

En los modelos más modernos con unidad de estado sólido (SSD) no hay partes móviles. Por esa razón resisten mejor los impactos.

Cables y accesorios también pueden dañarse

Antes de mover el equipo se recomienda desconectar todas las piezas y periféricos.

Transportar el notebook con el adaptador de energía o accesorios conectados puede dañar los dispositivos y quebrar los conectores. El movimiento puede provocar que los cables se jalen, se tuerzan o queden atrapados, lo que genera daños adicionales.

Si usted utiliza una batería externa o power bank, debe asegurarse de que quede fija en su lugar para evitar que se suelte durante el traslado.

Riesgo estructural y daños en la pantalla

Las fabricantes recomiendan trasladar el equipo en bolsos individuales y acolchados.

De esta forma se evita colocar peso excesivo sobre el aparato, lo que podría afectar sus componentes. También se reduce el riesgo de rayones en la pantalla causados por bolígrafos u otros objetos puntiagudos.

