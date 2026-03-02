Tecnología

¿Es malo transportar una computadora portátil encendida? Estos son los riesgos que pocos toman en cuenta

Llevar la computadora portátil en suspensión dentro del bolso puede afectar batería, disco y pantalla sin que usted lo note

Por O Globo / Brasil / GDA
Transportar el notebook encendido puede causar sobrecalentamiento, daños en el disco duro, pérdida de datos y fallas en accesorios. Conozca los riesgos y cómo evitarlos.
Mover el notebook encendido o en suspensión aumenta el riesgo de daños internos, golpes y sobrecalentamiento. (ChatGPT/Generada con IA)







