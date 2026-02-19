Epic Games, creadora de Fortnite, impulsa animaciones humanas realistas con inteligencia artificial

La desarrolladora de videojuegos Epic Games adquirió la ‘startup’ alemana Meshcapade con el objetivo de fortalecer su tecnología de animaciones humanas generadas con inteligencia artificial. La operación impulsa su apuesta por personajes digitales más realistas en videojuegos, cine y entretenimiento.

Meshcapade basa su tecnología en el modelo corporal SMPL (Skinned Multi-Person Linear). Este sistema representa una forma humana en 3D a partir de miles de escaneos. El método aumenta la precisión y mejora la fluidez de los movimientos.

La empresa alemana explicó en su sitio web que los movimientos humanos, incluidas las expresiones faciales y los gestos, resultan demasiado complejos para la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial. Señaló que la expresividad no verbal permite que una figura generada por IA parezca genuinamente humana.

El director del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes, Michael Black, indicó que la mayoría de la IA generativa se concentra en textos, imágenes y videos. Añadió que Meshcapade trabaja con modelos 3D para hacerlos más creíbles.

Epic Games celebró la adquisición con una publicación en la red social X. La compañía manifestó que espera colaborar para impulsar tecnologías digitales humanas en videojuegos, cine y entretenimiento.

El director de tecnología de Epic Games, Kim Libreri, afirmó que la meta consiste en reducir barreras para crear personajes digitales creíbles y expresivos. También señaló que buscan que estos personajes funcionen en tiempo real en diversas experiencias.

Por su parte, el vicepresidente de Tecnología Humana Digital en Epic Games, Vladimir Mastilovic, destacó que Meshcapade estandarizó aspectos clave en la generación de estos modelos. Indicó que la investigación y el desarrollo a largo plazo de la firma alemana complementan los objetivos actuales de la empresa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.