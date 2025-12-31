Tecnología

Envíe el mismo mensaje de Año Nuevo por WhatsApp sin que sus contactos lo noten

WhatsApp permite enviar el mismo mensaje de Año Nuevo a muchos contactos de forma individual y discreta. Conozca el método que ahorra tiempo y evita el copiar y pegar

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Las actualizaciones regulares del programa WhatsApp hacen que, con el paso de los años, ese programa deje de trabajar en celulares con sistemas operativos para los cuales ya no existen nuevas versiones. Fotografía:
Una herramienta de WhatsApp facilita el envío masivo de mensajes de Año Nuevo de forma privada y sin que los contactos detecten el envío grupal. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMetaWhatsAppFin de Año
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.