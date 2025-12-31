Envíe el mismo mensaje de Año Nuevo por WhatsApp sin que sus contactos lo noten

Una herramienta de WhatsApp facilita el envío masivo de mensajes de Año Nuevo de forma privada y sin que los contactos detecten el envío grupal.

Enviar felicitaciones de Año Nuevo por WhatsApp es una práctica común. Sin embargo, repetir el mismo texto contacto por contacto puede resultar incómodo. La aplicación ofrece una función poco conocida que facilita esta tarea y evita el uso constante de copiar y pegar.

Se trata de la lista de difusión, una herramienta que permite enviar un mismo mensaje a varios contactos de forma individual. WhatsApp habilita el envío simultáneo hasta a 250 personas, sin que los destinatarios sepan que el texto llegó mediante un envío masivo.

Esta opción resulta útil para compartir buenos deseos de Año Nuevo sin invertir demasiado tiempo y sin dejar a nadie por fuera del saludo.

El proceso para usar la lista de difusión es sencillo. Primero, debe abrir el menú ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación. En dispositivos Android, este menú se identifica con tres puntos. Luego, seleccione la opción Nueva difusión.

En el siguiente paso, elija los contactos a quienes desea enviar el mensaje. Una vez redactado el texto, presione el botón verde de confirmación, situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

WhatsApp envía el mensaje de forma individual a cada contacto. Las personas receptoras no reciben ninguna notificación que indique que forman parte de una lista de difusión. Eso sí, existe un requisito clave. Los contactos deben tener su número guardado en la agenda para que el mensaje se entregue correctamente.

