En solo 9 horas y con 1.500 obreros: así se levantó una estación de tren en China

La construcción de una estación en China tomó 9 horas en el 2018 y sigue como referencia por su velocidad.

Un total de 1.500 trabajadores construyó una nueva estación de tren en apenas 9 horas en la provincia de Fujian, en el sur de China. El hecho ocurrió en enero del 2018, sin embargo, la obra aún genera admiración por la rapidez de su ejecución.

La construcción inició el 19 de enero y concluyó en las primeras horas del 20 de enero, según un informe divulgado por la Agencia de Noticias Xinhua. La jornada incluyó una hora adicional sobre el horario laboral habitual.

La estación se levantó en Nanlong, en la ciudad de Longyan. Se trata de una infraestructura completamente nueva que conectará con tres ferrocarriles principales: el de Ganlong, el de Ganruilong y el de Zhanglong.

Para completar la obra en tiempo récord participaron 1.500 trabajadores, siete trenes y 23 excavadoras. Las cuadrillas pavimentaron el terreno, colocaron las vías férreas, instalaron señales de tráfico y equipos de monitoreo.

Ingenieros atribuyeron el resultado a la organización del trabajo. Indicaron que los obreros se distribuyeron en siete unidades. Cada grupo asumió tareas distintas de forma simultánea.

El proyecto forma parte del desarrollo del ferrocarril de Nanlong, una línea de 246 kilómetros. Se estimó que la obra integral finalizaría a finales del 2018.

Con esa extensión, el ferrocarril de Nanlong se perfila como el principal medio de transporte entre el sudeste y el centro de China.

Aunque el hito ocurrió en el 2018, la rapidez con la que se completó la estación de Nanlong mantiene el interés internacional y continúa como ejemplo de ejecución acelerada en infraestructura ferroviaria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.