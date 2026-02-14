Tecnología

En solo 9 horas y con 1.500 obreros: así se levantó una estación de tren en China

La estación de Nanlong se edificó en una sola jornada laboral con apoyo de 7 trenes y 23 excavadoras en Fujian

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La construcción de una estación en China tomó 9 horas en el 2018 y sigue como referencia por su velocidad.
La construcción de una estación en China tomó 9 horas en el 2018 y sigue como referencia por su velocidad. (en.people.cn/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChina
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.