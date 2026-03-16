Tecnología

En 1993 Microsoft lanzó Encarta para cambiar el conocimiento: dos décadas después Internet la sepultó

Durante los años 90, Encarta revolucionó la búsqueda de información en computadora. Su modelo quedó rezagado cuando Internet y Wikipedia cambiaron el acceso al conocimiento

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Encarta, la enciclopedia digital de Microsoft que dominó las tareas escolares en los años 90, desapareció en 2009 tras el auge de Wikipedia y el crecimiento del internet.
Encarta marcó la educación digital en los años 90. La expansión de Internet y el acceso gratuito a Wikipedia provocaron su cierre en 2009. (TiSanti de Getty Images / Canva Stock/Microsoft)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEncartaMicrosoftInternetWikipedia
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.