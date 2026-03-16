En 1993 Microsoft lanzó Encarta para cambiar el conocimiento: dos décadas después Internet la sepultó

Encarta marcó la educación digital en los años 90. La expansión de Internet y el acceso gratuito a Wikipedia provocaron su cierre en 2009.

Durante la década de 1990, Encarta se convirtió en una de las herramientas educativas más utilizadas por estudiantes de todo el mundo. La enciclopedia digital de Microsoft transformó la forma en que muchas personas buscaban información para tareas escolares. Sin embargo, su historia terminó en 2009, cuando la compañía anunció su salida definitiva del mercado.

Encarta surgió en un momento en que el acceso a información digital apenas comenzaba a expandirse. El proyecto nació a finales de los años 80 como una iniciativa impulsada por Bill Gates, quien buscó crear una enciclopedia electrónica que reuniera contenidos confiables en formato digital.

En un inicio, Microsoft intentó desarrollar el proyecto en colaboración con la Enciclopedia Británica. La alianza no prosperó debido a diferencias entre las partes. Posteriormente, la empresa decidió trabajar con la editorial Funk & Wagnalls para lanzar el llamado Project Gandalf, considerado la primera versión del producto. Ese intento inicial no logró el éxito esperado.

Pese a ese fracaso, Microsoft continuó con el desarrollo de nuevas ediciones. Las versiones posteriores de Encarta se vendieron por menos de $200. Cada lanzamiento incorporó más artículos, contenido multimedia y nuevos idiomas. Con el tiempo, la plataforma alcanzó una amplia difusión internacional.

Durante los años 90, Encarta se consolidó como una de las principales fuentes de consulta digital. El programa se distribuía en CD-ROM y podía utilizarse sin conexión a Internet. Esto permitió que muchos hogares y centros educativos accedieran a información digital cuando la red aún no estaba ampliamente disponible.

El surgimiento de un nuevo modelo

El escenario cambió a inicios de la década del 2000 con la aparición de Wikipedia. Esta enciclopedia en línea introdujo un modelo diferente. El acceso era gratuito y el contenido se actualizaba de forma constante mediante la colaboración de usuarios de la web.

La diferencia entre ambos servicios resultó determinante. Encarta funcionaba principalmente offline y requería un pago para acceder a su contenido. Wikipedia, en cambio, ofrecía información gratuita desde cualquier computadora conectada a Internet.

Con el crecimiento de la red y el aumento del acceso a conexiones wifi, cada vez más usuarios optaron por consultar información en línea. Este cambio redujo la relevancia de los programas instalados en computadora.

El cierre de Encarta

Microsoft intentó adaptarse a la nueva dinámica digital. Sin embargo, el avance de Internet y el crecimiento de Wikipedia redujeron el interés en las enciclopedias comerciales.

En marzo de 2009, Microsoft anunció el cierre de Encarta y su salida del mercado de enciclopedias digitales. La decisión marcó el final de una plataforma que había sido clave en la educación de muchos estudiantes durante la década de 1990.

El cierre de Encarta reflejó el cambio en la forma de acceder al conocimiento. La transición hacia servicios gratuitos y colaborativos en la web redefinió el acceso a la información a escala global.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.