El truco de WhatsApp para salir de un grupo sin que nadie se dé cuenta: así funciona realmente

WhatsApp permite salir de grupos sin avisar a los demás y detalla qué ocurre con su información.

Según WhatsApp, salir de un grupo dejó de ser un acto público. La empresa, propiedad de Meta, indicó que la plataforma prioriza la privacidad y que solo envía una notificación a los administradores. Esto permite que usted abandone cualquier chat sin generar alertas en el resto de los participantes.

WhatsApp señaló que su nombre aparece luego en la sección Miembros anteriores, donde los demás usuarios pueden verlo por un plazo de 60 días. Después de ese periodo, la referencia desaparece.

Meta detalló que para abandonar un grupo sin llamar la atención, usted debe abrir el menú de tres puntos, elegir Más y tocar Salir del grupo. La compañía indicó que el procedimiento se completa en segundos.

Cómo salir de un grupo sin que los demás miembros se enteren

Usted puede salir de un grupo o salir y eliminarlo de su teléfono. El método funciona de esta forma:

Abrir el chat grupal. Tocar el nombre del grupo. Seleccionar Salir del grupo.

WhatsApp indicó que podría aparecer la opción de reportar el grupo. Si se usa esa herramienta, la app recibe los últimos cinco mensajes. Nadie dentro del chat lo sabe.

Al elegir Salir del grupo, usted deja de participar pero conserva el historial. La opción Salir y eliminar para mí, borra el chat y retira el grupo de la pestaña Chats. Los archivos multimedia también se eliminan de la galería del dispositivo.

Si usted desea volver, debe solicitar una invitación al administrador. WhatsApp recalcó que un grupo eliminado no se puede restaurar.

Qué ocurre con su información después de salir

Su nombre, número y, según su configuración, su foto del perfil, quedan visibles para los demás usuarios en la lista de miembros anteriores del grupo. Esa información permanece accesible por un máximo de 60 días.

Grupos dentro de comunidades

Si el grupo pertenece a una comunidad, su salida aplica para todos los espacios vinculados. Al abandonar una comunidad, WhatsApp también lo retira de los grupos asociados.

Lo que WhatsApp recibe cuando usted reporta un grupo

La plataforma obtiene los últimos cinco mensajes enviados por ese chat, el identificador del grupo, la información sobre el tipo de contenido y el detalle de cómo surgió la comunicación inicial. Esto se mantiene bajo estricta confidencialidad.