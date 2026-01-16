El precio de los teléfonos celulares subirá en 2026 por el impacto de la inteligencia artificial, advierte CEO de Nothing

La expansión de la inteligencia artificial eleva los costos de memoria y obliga a fabricantes de teléfonos celulares a subir precios o reducir prestaciones.

El precio de los teléfonos celulares aumentará en 2026 debido al impacto directo de la inteligencia artificial en la cadena de producción, según advirtió Carl Pei, director ejecutivo de la empresa tecnológica Nothing. El empresario señaló que la industria enfrenta un cambio estructural que rompe con más de una década de reducción sostenida de costos.

Pei explicó en la red social X que, durante quince años, el mercado de celulares se sostuvo sobre el abaratamiento constante de componentes clave como memoria y pantallas. Esa tendencia permitió ofrecer más prestaciones a menor precio. Sin embargo, indicó que en 2026 esa lógica dejó de funcionar.

El ejecutivo detalló que el año estará marcado por un aumento brusco y sin precedentes en los precios de la memoria. La causa principal es la expansión de la inteligencia artificial, que demanda los mismos tipos de memoria utilizados en los teléfonos celulares. Esa competencia directa con los centros de datos elevó los costos de los materiales.

Según Pei, en algunos casos los costes de la memoria se triplicaron. Además, previó nuevas alzas conforme crezca la demanda global. Estimaciones del sector indican que módulos que costaban menos de $20 hace un año podrían superar los $100 a finales de 2026 en los modelos de gama alta.

Ante este escenario, las compañías tecnológicas enfrentan solo dos caminos. Uno es subir los precios finales de los dispositivos. El otro es recortar especificaciones técnicas para contener los costos. Pei afirmó que el modelo basado en ofrecer más características por menos dinero dejó de ser sostenible en 2026.

Nothing ya comunicó que aplicará incrementos de precio, principalmente por el uso del estándar de memoria flash UFS 3.1, más costoso. No obstante, la empresa considera este contexto como una oportunidad para diferenciarse mediante la experiencia del usuario, el diseño y el tacto del dispositivo, más allá de la ficha técnica.

Pei sostuvo que, con el reinicio de la industria, la experiencia se convierte en el principal factor diferenciador. En esa visión, explicó, se fundamenta la estrategia de Nothing desde su creación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.