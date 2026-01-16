Tecnología

El precio de los teléfonos celulares subirá en 2026 por el impacto de la inteligencia artificial, advierte CEO de Nothing

La competencia entre celulares y centros de datos por la memoria rompe una tendencia histórica de abaratamiento en la industria tecnológica

Por Europa Press
La expansión de la inteligencia artificial eleva los costos de memoria y obliga a fabricantes de teléfonos celulares a subir precios o reducir prestaciones.
La expansión de la inteligencia artificial eleva los costos de memoria y obliga a fabricantes de teléfonos celulares a subir precios o reducir prestaciones.







