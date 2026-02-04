El Office gratuito se actualiza: LibreOffice 26.2 mejora el rendimiento y amplía la compatibilidad

LibreOffice 26.2 mejoró el rendimiento, reforzó los estándares abiertos y amplió la compatibilidad con otros programas en Windows, macOS y Linux.

LibreOffice lanzó la versión 26.2 con mejoras enfocadas en el rendimiento, la compatibilidad y el acceso a largo plazo a los documentos.

La actualización buscó ofrecer una experiencia más fluida al trabajar con archivos de gran tamaño y reforzar el uso de estándares abiertos sin restricciones.

La nueva versión de la suite ofimática libre y de código abierto optimizó la velocidad y la capacidad de respuesta, lo que permitió un manejo más eficiente de documentos extensos. Estas mejoras facilitaron la creación, edición e intercambio de archivos en distintos entornos de trabajo.

LibreOffice 26.2 también amplió la compatibilidad con documentos creados en software ofimático propietario y de núcleo abierto. Este avance redujo los problemas de formato y mejoró la interoperabilidad entre distintas plataformas.

Además, el proyecto refinó el comportamiento de la interfaz de usuario, con ajustes orientados a una experiencia más estable.

Otro eje central de la actualización fue el fortalecimiento del soporte para estándares de documentos abiertos. Este enfoque garantizó el acceso a los archivos a largo plazo, sin necesidad de suscripciones, sin restricciones de licencia y sin recolección de datos.

Desde The Document Foundation se indicó que esta versión priorizó la velocidad, la confiabilidad y el control de las personas sobre sus documentos, según se informó en una nota de prensa institucional.

Las novedades se complementaron con correcciones de errores y mejoras de estabilidad, desarrolladas por la comunidad global de colaboradores.

LibreOffice 26.2 quedó disponible para Windows, macOS y Linux, con compatibilidad para más de 120 idiomas.

