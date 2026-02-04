Tecnología

El Office gratuito se actualiza: LibreOffice 26.2 mejora el rendimiento y amplía la compatibilidad

EscucharEscuchar
Por Europa Press
LibreOffice 26.2 mejoró el rendimiento, reforzó los estándares abiertos y amplió la compatibilidad con otros programas en Windows, macOS y Linux.
LibreOffice 26.2 mejoró el rendimiento, reforzó los estándares abiertos y amplió la compatibilidad con otros programas en Windows, macOS y Linux. (LIBREOFFICE/LIBREOFFICE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLibreOfficeOffice
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.