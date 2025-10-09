¿El ‘Modo Capibara’ de WhatsApp es seguro? Vea cómo funciona y los riesgos

El “Modo Capibara” permite cambiar el ícono de WhatsApp. La función no es oficial y necesita aplicaciones externas para activarse

El “Modo Capibara” de WhatsApp se ha vuelto una tendencia viral. Muchos usuarios decidieron modificar la apariencia de la aplicación de mensajería con un ícono alternativo que muestra el rostro de una capibara, un roedor nativo de América del Sur que ha ganado protagonismo en redes sociales por su imagen simpática y pacífica.

Este cambio no forma parte de las funciones oficiales de WhatsApp, por lo que ha generado dudas sobre su seguridad. La modificación consiste únicamente en reemplazar el ícono original de la aplicación por una imagen personalizada del animal.

Para hacerlo, las personas deben utilizar aplicaciones de terceros, como Nova Launcher, que permiten personalizar la pantalla inicial del teléfono, cambiar íconos y modificar otros elementos visuales.

En este proceso, se debe descargar o diseñar una imagen en formato PNG, con fondo transparente, y luego aplicarla sobre el ícono de WhatsApp mediante la herramienta de edición del launcher.

¿Es seguro este modo?

El procedimiento no afecta el funcionamiento de la aplicación de mensajería. WhatsApp continúa operando de forma normal, sin alterar el envío o recepción de mensajes.

Sin embargo, existen riesgos asociados al uso de apps externas. Algunas pueden tener fallos o vulnerabilidades si no provienen de fuentes oficiales como Google Play Store. También podrían consumir más batería y memoria del dispositivo.

Por esta razón, se recomienda precaución al instalar aplicaciones de terceros. La descarga de herramientas fuera de tiendas oficiales podría exponer el dispositivo a malwares.

¿Cómo activar el ‘Modo Capibara’ en WhatsApp?

Este es el paso a paso para aplicar la modificación:

Instalar Nova Launcher desde la tienda oficial de Google Play Store y configurarlo como lanzador predeterminado. Buscar o crear una imagen de capibara en formato PNG, con fondo transparente. En la pantalla de inicio, mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar la opción “Editar”. Pulsar sobre el logotipo, elegir “Fotos” y seleccionar la imagen deseada. Ajustar el tamaño del ícono y confirmar la acción. Para volver al ícono tradicional, solo es necesario desinstalar Nova Launcher.

Este cambio resulta puramente estético. El “Modo Capibara” no altera ninguna función interna de WhatsApp, pero sí requiere atención al elegir las aplicaciones que se usarán en el proceso.

