Tecnología

¿El ‘Modo Capibara’ de WhatsApp es seguro? Vea cómo funciona y los riesgos

El cambio es puramente estético, pero podría comprometer la seguridad del celular si no se instala correctamente

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El “Modo Capibara” permite cambiar el ícono de WhatsApp. La función no es oficial y necesita aplicaciones externas para activarse
El “Modo Capibara” permite cambiar el ícono de WhatsApp. La función no es oficial y necesita aplicaciones externas para activarse (La Nación, Argentina/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsAppModo Capibara
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.