El detalle al estacionar que muchos ignoran y podría jugarle en contra

Mantener los espejos abiertos al estacionar funciona como señal visual y reduce riesgos. Cerrarlos puede afectar la seguridad al conducir nuevamente.

Dejar un automóvil estacionado en la vía pública implica varios riesgos. Entre ellos figuran el robo de neumáticos y la posibilidad de un choque con fuga, situaciones frecuentes en calles urbanas.

Ante ese panorama, muchas personas optan por plegar los espejos retrovisores cuando estacionan, sobre todo en calles estrechas, con la idea de reducir el espacio ocupado. No obstante, este hábito no siempre resulta efectivo y podría generar el efecto contrario, según información divulgada por el medio mexicano El Universal.

Especialistas en seguridad vial explicaron que mantener los espejos abiertos funciona como una señal visual clara de que hay un vehículo estacionado. Este elemento obliga a otros conductores a circular con mayor precaución y a mantener una distancia prudente para evitar golpes o roces al pasar.

Aunque algunos conductores transitan a alta velocidad, la presencia visible de los espejos laterales extendidos actúa como advertencia. De acuerdo con el citado medio, esta señalización natural reduce la probabilidad de impactos accidentales contra el vehículo estacionado.

Otro aspecto relevante es el riesgo al reanudar la marcha. Al cerrar los espejos, el conductor puede olvidar volver a desplegarlos antes de conducir. Esa omisión reduce de forma considerable la capacidad de monitorear el entorno, lo que afecta la seguridad durante la circulación.

Función clave de los espejos retrovisores

El espejo retrovisor central y los dos laterales cumplen una función esencial: permitir que el conductor observe su entorno inmediato. Estos dispositivos facilitan la visualización de zonas fuera del campo directo de la vista humana, lo que mejora la seguridad vial.

Durante un cambio de carril, los espejos laterales resultan determinantes. Gracias a ellos, el conductor verifica si la maniobra se puede realizar sin poner en riesgo a terceros. En el estacionamiento, también son indispensables, ya que la normativa prohíbe girar completamente la cabeza hacia atrás.

Un estudio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos indicó que el 18% de los siniestros automovilísticos a nivel mundial ocurre durante el cambio de carril. Este dato refuerza la importancia de mantener los espejos en condiciones óptimas y correctamente posicionados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.