Tecnología

El círculo azul de WhatsApp: paso a paso para desactivar Meta AI

Meta AI ya alcanza los 1.000 millones de usuarios, pero muchos buscan cómo desactivarla en WhatsApp por razones de privacidad o rendimiento

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Meta AI en WhatsApp preocupa por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería. Sepa cómo ocultar el acceso sin eliminar la aplicación.
Meta AI en WhatsApp preocupa por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería. Sepa cómo ocultar el acceso sin eliminar la aplicación. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMetaMeta AIWhatAppInteligencia Artificial
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.