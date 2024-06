El 42% de los trabajadores temen por sus empleos ante el avance de la inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y de IA generativa (GenAI) en empresas experimenta un notable crecimiento en los últimos meses. Este incremento refleja la creciente confianza de las organizaciones en los beneficios de estas tecnologías, aunque también genera un aumento en la ansiedad entre los trabajadores. De hecho, el 42% de los empleados considera que su empleo podría desaparecer en la próxima década debido a esta tecnología.

Esta conclusión se desprende de una encuesta mundial realizada por Boston Consulting Group (BCG), en la que participaron más de 13.000 directivos, mandos intermedios y empleados. El objetivo del sondeo fue evaluar el impacto de la IA en las organizaciones y la percepción de los trabajadores sobre esta tecnología.

Los resultados del estudio se publicaron en AI at Work: Friend and Foe, un informe que sigue a la encuesta AI at Work: What People Are Saying del año pasado.

En la presentación del nuevo estudio, BCG señaló que la mayoría de las personas entiende que la IA tendrá un impacto positivo y transformador en la sociedad, las empresas y la productividad. Sin embargo, la perspectiva sobre la implementación de la tecnología cambió: actualmente, el 46% de los encuestados es optimista al respecto, en comparación con el 52% del año pasado.

La encuesta también muestra que la confianza de las organizaciones en las herramientas impulsadas por IA creció del 26% el año pasado al 42% en 2024. A pesar de este aumento, la inquietud por integrar esta tecnología en las operaciones creció, con un 17% de los líderes y trabajadores manifestando ansiedad frente al 12% en 2023.

BCG destacó que la confianza en la IA generativa aumenta con el uso, observándose diferencias significativas según la ubicación de las organizaciones. Países del sur como Brasil, India, Nigeria, Sudáfrica y parte de Oriente Próximo muestran un mayor optimismo en la adopción de esta tecnología en comparación con los países del norte.

La encuesta también identifica desafíos en la capacitación, como la falta de tiempo para aprender, la formación ineficaz y la incertidumbre sobre el uso de la tecnología. (Shutterstock)

El informe también señala que los países del sur tienen una mayor proporción de usuarios habituales de IA generativa, debido en parte a la menor edad media de los trabajadores (25 años en el sur frente a 39 años en el norte) y la juventud de las empresas, lo que facilita la adopción de nuevos procedimientos y herramientas.

Además, con la IA generativa, los empleados dedican menos tiempo a procesos automatizados, ahorrando más de cinco horas semanales que pueden destinar a nuevas actividades o a finalizar antes sus tareas, según el 58% de los empleados encuestados.

BCG resalta la importancia de formar a los empleados en el uso de la IA para reducir la ansiedad y aprovechar todo el potencial de la tecnología. La encuesta revela que la incorporación de estas soluciones es más aceptada por los líderes que por los trabajadores, quienes temen que la tecnología elimine puestos de trabajo.

El 79% de los empleados cree que la IA transformará profundamente sus empleos, un porcentaje similar al del año pasado (75%). Sin embargo, el porcentaje de trabajadores que piensa que sus empleos podrían desaparecer en la próxima década aumentó del 36% en 2023 al 42% en 2024. Entre los que usan regularmente IA generativa, el 49% teme perder su empleo, frente al 24 % de los que no interactúan con estas herramientas.

La encuesta también identifica desafíos en la capacitación, como la falta de tiempo para aprender, la formación ineficaz y la incertidumbre sobre el uso de la tecnología. BCG subraya que las organizaciones deben estar abiertas a cambios estructurales para adoptar esta tecnología y desarrollar la capacidad de entrenar y actualizar a sus empleados y líderes.

Con la IA generativa, los empleados dedican menos tiempo a procesos automatizados, ahorrando más de cinco horas semanales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.