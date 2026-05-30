EA Sports FC 26 recupera figuras de la liga brasileña Neymar, Depay y otros 30 futbolistas vuelven al juego

Arrascaeta, Depay, Gustavo Gómez y más futbolistas aparecen en EA FC 26 gracias al nuevo contenido internacional de The World's Game.

La actualización The World’s Game de EA Sports FC 26 incorporó a decenas de futbolistas vinculados al Brasileirão como parte de la experiencia inspirada en la Copa del Mundo 2026. Entre los nombres más destacados aparecen Giorgian De Arrascaeta, Memphis Depay, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez y Léo Pereira.

El contenido adicional ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC.

Actualización de la Copa del Mundo amplía el contenido internacional

La expansión The World’s Game añade un nuevo torneo internacional con 48 selecciones, una estructura similar a la que utilizará la Copa del Mundo real de 2026.

Sin embargo, EA Sports FC 26 incluye 53 selecciones licenciadas. Entre ellas figuran Brasil, Inglaterra y Francia con plantillas, uniformes y escudos completamente licenciados.

Aunque la actualización ya puede descargarse, el torneo internacional dentro del juego comenzará el próximo 4 de junio.

Qué novedades llegan a Ultimate Team y Modo Carrera

La actualización también incorpora cambios para Ultimate Team.

Desde el 4 de junio se habilitarán nuevas Evoluciones, Tokens del Festival de Fútbol, una Central de Eventos exclusiva, campañas temáticas semanales e ítems especiales de jugadores.

En Modo Carrera, los usuarios podrán competir bajo las reglas del formato internacional de The World’s Game. Además, tendrán la opción de añadir una selección nacional para dirigir desde el inicio de una nueva partida guardada.

EA también anunció desafíos semanales de Manager Live relacionados con el Festival de Fútbol.

EA FC 26 no tiene la licencia oficial de la Copa del Mundo

EA Sports recrea una experiencia inspirada en el torneo mundial mediante nombres, logotipos y elementos visuales alternativos.

La compañía dejó de utilizar la marca oficial de FIFA en 2022 tras concluir su acuerdo con la entidad.

Por otra parte, Football Manager 26 obtuvo la licencia oficial de FIFA y contará con el torneo completamente actualizado.

Qué jugadores del Brasileirão fueron agregados

Las consultas realizadas por el medio TechTudo en la base de datos de EA Sports FC 26 identificaron la incorporación de 30 futbolistas del fútbol brasileño.

A ellos se suman Memphis Depay, quien ya estaba presente desde el lanzamiento del juego en 2025, así como Luiz Henrique y Douglas Santos, ambos convocados desde el Zenit.

Entre los jugadores más destacados aparecen:

Gustavo Gómez (Palmeiras)

(Palmeiras) Joaquín Piquerez (Palmeiras)

(Palmeiras) Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

(Flamengo) Léo Pereira (Flamengo)

(Flamengo) Danilo (Botafogo)

(Botafogo) Rafael Borré (Internacional)

(Internacional) Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

(Atlético Mineiro) Hugo Souza (Corinthians)

(Corinthians) Memphis Depay (Corinthians)

Todos estos futbolistas figuran dentro del juego como agentes libres, sin contrato asociado a clubes licenciados.

La razón es que su incorporación está orientada principalmente a las selecciones nacionales y al contenido relacionado con la Copa del Mundo.

Cómo utilizar a estos jugadores en EA FC 26

Los usuarios pueden seleccionar a estos futbolistas al elegir su respectiva selección nacional en:

Partido rápido

Torneos

Modo Carrera

Ultimate Team

Quienes busquen mayor realismo en Modo Carrera pueden trasladar a los jugadores a sus clubes mediante la función Transferencias, ubicada dentro del menú Editar equipos.

Qué futbolistas aún no aparecen en EA FC 26

Algunos nombres importantes todavía no forman parte de la actualización.

EA confirmó una actualización adicional para el 4 de junio, fecha en la que iniciará el modo internacional inspirado en la Copa del Mundo.

Entre los jugadores que podrían incorporarse destacan:

Neymar

Weverton

Ambos fueron convocados por la selección brasileña para el torneo y aún no aparecen en el juego.

También faltan varios futbolistas extranjeros que militan en clubes brasileños y que podrían disputar la competición internacional:

Juan Portilla (Athletico Paranaense)

(Athletico Paranaense) Isidro Pitta (Bragantino)

(Bragantino) Agustín Canobbio (Fluminense)

(Fluminense) Emiliano Martínez (Palmeiras)

(Palmeiras) Flaco López (Palmeiras)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.