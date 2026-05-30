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EA Sports FC 26 recupera figuras de la liga brasileña Neymar, Depay y otros 30 futbolistas vuelven al juego

La actualización inspirada en la Copa del Mundo 2026 suma selecciones licenciadas y recupera figuras que no estaban disponibles en el juego

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Por O Globo / Brasil / GDA
Arrascaeta, Depay, Gustavo Gómez y más futbolistas aparecen en EA FC 26 gracias al nuevo contenido internacional de The World's Game.
Arrascaeta, Depay, Gustavo Gómez y más futbolistas aparecen en EA FC 26 gracias al nuevo contenido internacional de The World's Game. (EA Sports/PlayStation)







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