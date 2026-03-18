Tecnología

Dónde comprar el Nokia 1100 en 2026 y cuánto cuesta: el clásico que aún se vende

El icónico celular de Nokia sigue disponible en línea con precios accesibles y valor de colección en el mercado actual

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Por La Nación / Argentina / GDA
Nokia
El Nokia 1100 aún se comercializa en 2026 entre $30 y $80 y conserva su lugar como el celular más vendido de la historia.







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