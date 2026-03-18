Dónde comprar el Nokia 1100 en 2026 y cuánto cuesta: el clásico que aún se vende

El Nokia 1100 aún se comercializa en 2026 entre $30 y $80 y conserva su lugar como el celular más vendido de la historia.

El Nokia 1100, uno de los teléfonos más recordados de la historia, aún se consigue en 2026 a través de plataformas en línea. Su precio actual oscila entre $30 y $60, aunque algunas versiones sin abrir alcanzan hasta $80 en sitios como eBay.

Este modelo, que solo permite llamadas, mensajes de texto y funciones básicas, mantiene interés entre coleccionistas y usuarios que buscan dispositivos simples.

Precio actual y dónde conseguirlo

Las principales ofertas del Nokia 1100 aparecen en plataformas digitales. En eBay se concentra la mayor cantidad de unidades disponibles.

El precio depende del estado del equipo. Los modelos usados se ubican entre $30 y $60. Las unidades nuevas o en caja elevan su valor hasta los $80.

Este costo contrasta con su precio original. En 2003, el dispositivo se vendía por cerca de $100.

La diferencia de precio responde al avance de la tecnología móvil. El Nokia 1100 quedó obsoleto frente a los smartphones actuales.

A pesar de esto, su presencia en el mercado refleja su valor como objeto de colección.

El Nokia 1100: el celular más vendido de la historia

Nokia 1100 fue el dispositivo móvil más vendido en la historia.

El Nokia 1100 alcanzó cerca de 250 millones de unidades vendidas, según datos de Visual Capitalist. Esta cifra lo convirtió en el teléfono móvil más vendido.

Su éxito se explicó por varias características clave.

Era un dispositivo económico y sencillo. Su enfoque apuntó a mercados donde la telefonía móvil apenas iniciaba.

Incluía funciones básicas como llamadas, SMS, linterna, calculadora y cronómetro.

Tenía un diseño resistente y compacto. Su estructura soportaba golpes y su pantalla resultaba difícil de dañar.

Además, llegó en un momento donde los smartphones no dominaban el mercado. Los teléfonos con cámara eran costosos y millones de personas adquirían su primer celular.

Así cambió el mercado de los celulares

Desde 2003, la industria tecnológica evolucionó de forma acelerada.

La incorporación de cámaras, pantallas táctiles y contenido multimedia marcó nuevas tendencias en los dispositivos móviles.

El lanzamiento del iPhone en 2007 impulsó un cambio definitivo. Desde entonces, los teléfonos avanzan de forma constante en funciones y diseño.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.