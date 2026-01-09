Tecnología

Dolby revela los primeros televisores que integrarán Dolby Vision 2 en 2026

La nueva generación de Dolby Vision 2 debutará en televisores de Hisense, TCL y Philips con mejoras de imagen y movimiento cinematográfico

Por Europa Press
Dolby confirmó que Hisense, TCL y TP Vision llevarán Dolby Vision 2 a televisores 2026 con un nuevo motor de imagen y soporte OTA.
Dolby confirmó que Hisense, TCL y TP Vision llevarán Dolby Vision 2 a televisores 2026 con un nuevo motor de imagen y soporte OTA.







