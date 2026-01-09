Dolby revela los primeros televisores que integrarán Dolby Vision 2 en 2026

Dolby confirmó que Hisense, TCL y TP Vision llevarán Dolby Vision 2 a televisores 2026 con un nuevo motor de imagen y soporte OTA.

Dolby anunció la primera lista de fabricantes de televisores que incorporarán su nueva tecnología Dolby Vision 2 en modelos previstos para 2026. La selección inicial incluye a Hisense, TCL y TP Vision, marcas que llevarán esta innovación a gamas premium, MiniLED y OLED.

La compañía presentó la información en el marco del CES 2026, donde destacó que Dolby Vision 2 introduce un nuevo motor de imagen. Esta tecnología permite que los televisores aprovechen mejor su capacidad de brillo, contraste y color. Dolby señaló que el sistema va más allá del HDR tradicional.

Entre las novedades sobresale Authentic Motion, una herramienta creativa que permite controlar el movimiento de las imágenes plano a plano. El objetivo consiste en ofrecer una experiencia visual más cercana al lenguaje cinematográfico.

Dolby había informado en setiembre que Hisense sería el primer fabricante en adoptar Dolby Vision 2 en su portafolio. Con el anuncio en CES, la compañía amplió el respaldo a TCL y TP Vision.

Hisense planea integrar Dolby Vision 2 en sus televisores RGB MiniLED 2026. La lista incluye los modelos UX, UR9 y UR8. La marca también prevé extender la tecnología a más equipos MiniLED mediante una actualización OTA.

Por su parte, TCL proyecta habilitar Dolby Vision 2 en televisores de las series X QD-Mini LED y C. La compatibilidad llegará a través de una futura actualización OTA.

En el caso de TP Vision, la tecnología se incorporará en los televisores OLED Philips de 2026. El anuncio contempla la nueva serie OLED811 y la gama insignia OLED900.

