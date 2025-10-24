Tecnología

Desactive el WiFi de su celular por las noches: esta es la razón que pocos conocen

Apagar el WiFi por las noches no solo mejora el sueño, también protege la batería y evita sincronizaciones innecesarias

Por El Universal / México / GDA
Reducir las interrupciones del sueño y prolongar la vida útil del celular es posible con un simple cambio nocturno
Reducir las interrupciones del sueño y prolongar la vida útil del celular es posible con un simple cambio nocturno (Canva/Canva)







