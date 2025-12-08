Tecnología

Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a ChatGPT como apoyo clave en caso de acoso

Fiscalía acusa a un hombre de Pittsburgh por hostigar a más de una decena de mujeres con ayuda de inteligencia artificial

Por O Globo / Brasil / GDA
Fiscalía estadounidense acusó a un hombre por acoso múltiple en cinco estados. La investigación indicó que utilizó ChatGPT como respaldo en su conducta.
Fiscalía estadounidense acusó a un hombre por acoso múltiple en cinco estados. La investigación indicó que utilizó ChatGPT como respaldo en su conducta.









O Globo / Brasil / GDA



