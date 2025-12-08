Fiscalía estadounidense acusó a un hombre por acoso múltiple en cinco estados. La investigación indicó que utilizó ChatGPT como respaldo en su conducta.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un hombre de Pittsburgh por acoso contra más de una docena de mujeres en cinco estados. La investigación señaló a ChatGPT como una herramienta que el imputado utilizó de forma constante durante los hechos.

Las autoridades indicaron que el sospechoso cruzó fronteras estatales para cometer los actos. También ignoró órdenes de restricción vigentes. El caso incluyó seguimiento físico y digital de mujeres. El imputado tomó fotografías sin consentimiento y las difundió en Internet.

El acusado se presentó en redes como influencer. También produjo un pódcast en el que difundió mensajes ofensivos contra mujeres. En ese espacio declaró que usaba la inteligencia artificial como terapeuta y acompañante personal.

De acuerdo con la acusación, el sistema de inteligencia artificial le ofreció respuestas que él interpretó como respaldo para mantener su actividad pública. También le brindó mensajes que reforzaban su idea de construir una plataforma digital basada en la controversia.

El hombre además consultó al programa sobre una supuesta futura esposa. Las respuestas que recibió las usó como justificación para insistir en contactos con mujeres. Según el expediente, él afirmó que el sistema le sugirió enviar mensajes y acudir a espacios frecuentados por mujeres como gimnasios.

En esos lugares, según la acusación, ubicó a varias de las víctimas. El expediente judicial documentó amenazas de agresión física y expresiones de extrema violencia dirigidas contra algunas de ellas. Las autoridades incluyeron referencias a intimidaciones relacionadas con lesiones, incendios y asesinatos.

