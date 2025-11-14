DeepSeek, la IA china: 5 funciones poco conocidas de esta inteligencia artificial que podrían transformar su trabajo

DeepSeek es una alternativa gratuita a ChatGPT que permite análisis visual, asistencia en código y automatización empresarial con control de datos.

La plataforma DeepSeek se consolidó como una de las inteligencias artificiales de código abierto más destacadas de China. Gracias a sus capacidades de raciocinio, análisis de lenguaje, automatización de procesos y programación asistida, este sistema se posiciona como una alternativa potente y gratuita frente a opciones comerciales como ChatGPT y Claude.AI.

Pese a su creciente popularidad, muchas de sus funciones avanzadas permanecen subutilizadas. A continuación, se describen cinco herramientas de DeepSeek que podrían optimizar tareas en empresas, instituciones educativas y proyectos personales.

1. Análisis facial en tiempo real en videos

La función de análisis facial en videos permite identificar rostros, detectar expresiones e interpretar emociones en tiempo real. Esta capacidad forma parte del modelo DeepSeek-VL, que combina visión computacional y procesamiento de lenguaje natural. El sistema transforma imágenes en representaciones semánticas que permiten describir visualmente lo que ocurre en pantalla.

El modelo opera bajo una arquitectura Mixture-of-Experts (MoE), que asigna tareas específicas a módulos internos especializados, como detección facial o lectura emocional. Aunque no se publicaron métricas específicas, otras funciones como el DeepSeek-OCR ya demostraron niveles de precisión avanzados.

Esta herramienta resulta útil en áreas como seguridad, educación y análisis de clientes. Al tratarse de una plataforma open-source, las organizaciones pueden usarla en servidores propios, sin necesidad de enviar datos sensibles a la nube, lo cual incrementa la privacidad y el control sobre datos biométricos.

2. Soporte técnico en programación con más de 80 lenguajes

DeepSeek incorpora un asistente de desarrollo llamado DeepSeek Coder, capaz de trabajar con más de 80 lenguajes de programación. Este modelo, entrenado con 87 % de código fuente y 13% de lenguaje natural en inglés y chino, genera soluciones técnicas a partir de instrucciones escritas.

Funciona como un copiloto de programación, capaz de redactar código, completar funciones incompletas, corregir errores y sugerir mejoras. Gracias a su arquitectura MoE y su capacidad de procesar hasta 128.000 tokens, analiza proyectos extensos de forma eficiente.

En pruebas comparativas, superó al GPT-3.5 en múltiples métricas. También puede integrarse con VS Code, APIs REST, y herramientas como n8n o Make, lo que lo convierte en una opción robusta para startups que necesitan reducir costos sin perder calidad. Por ser de código abierto, también puede ejecutarse localmente para proteger datos sensibles.

3. Creación de sistemas personalizados y seguros

Una de las mayores ventajas de DeepSeek es la posibilidad de personalizar el modelo para tareas específicas. Al ofrecer acceso completo al código fuente, permite realizar ajustes para áreas como el derecho, la medicina o las finanzas.

El modelo admite ejecución self-hosted en servidores propios y es compatible con la API estándar de OpenAI, lo que facilita la transición desde otros sistemas. Esta funcionalidad es útil para organizaciones que buscan independencia tecnológica sin rehacer su infraestructura.

Distintos sectores ya aplican DeepSeek para automatizar equipos de TI, crear asistentes legales o generar contenido técnico. Gracias a su costo reducido por token y control de datos, se convierte en una opción estratégica para proyectos que exigen seguridad y adaptabilidad.

4. Automatización de procesos sin depender de servicios externos

DeepSeek permite desarrollar agentes autónomos de inteligencia artificial que automatizan procesos empresariales, como la revisión de documentos, la generación de reportes o el soporte al cliente.

Estos agentes operan sin conexión a servidores externos, lo que mejora la seguridad y reduce la dependencia de servicios comerciales. Además, su arquitectura MoE optimiza recursos al activar solo los módulos necesarios, lo que acelera las respuestas y baja los costos.

El sistema admite integraciones low-code y no-code con herramientas como Make y n8n, permitiendo crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación avanzada. Esto habilita a pequeñas y medianas empresas a escalar operaciones sin comprometer la privacidad ni el presupuesto.

5. Mentor digital para aprendizaje técnico y académico

DeepSeek también se consolida como un tutor digital eficaz. Su modelo DeepSeek-R1, conocido como DeepThink, ofrece explicaciones paso a paso, adaptando el nivel de dificultad según el usuario. Esta herramienta resulta útil para materias como matemática, física, ingeniería y programación.

El modelo utiliza técnicas de aprendizaje por refuerzo, lo que mejora su razonamiento con el tiempo. En programación, el DeepSeek Coder puede explicar líneas de código, generar ejemplos y elaborar pruebas automatizadas.

Por ser open-source, los estudiantes pueden utilizarlo sin costo, incluso sin conexión a internet, mediante plataformas como Ollama o LM Studio. Aunque sugiere respuestas razonadas, sigue siendo necesario validar la información. Aun así, se posiciona como un asistente educativo versátil, ideal para complementar el aprendizaje en áreas técnicas.

LEA MÁS: ChatGPT, Gemini y más: ¿Qué es lo que mejor hace cada IA?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.