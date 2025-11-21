Tecnología

Cuidado con los sitios webs falsos: suplantan tiendas conocidas en Black Friday para robar sus datos

Ciberdelincuentes crean cientos de sitios falsos con apariencia legítima para robar información durante el Black Friday

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Más de 1.500 dominios falsos imitan a tiendas como Amazon y H&M para capturar datos de pago en campañas de Black Friday
Más de 1.500 dominios falsos imitan a tiendas como Amazon y H&M para capturar datos de pago en campañas de Black Friday. (GOBIERNO DE CANTABRIA/GOBIERNO DE CANTABRIA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaViernes NegroBlack Friday
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.