Tecnología

Cuántos GB de RAM debe tener un celular para ser bueno en el 2026

La cantidad de RAM influye en la fluidez del celular, pero no siempre más memoria significa mejor experiencia de uso

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Por O Globo / Brasil / GDA
La cantidad de RAM influye en la fluidez del celular, pero no siempre más memoria significa mejor experiencia de uso.
La cantidad de RAM influye en la fluidez del celular, pero no siempre más memoria significa mejor experiencia de uso. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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