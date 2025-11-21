Tecnología

¿Cuánta RAM necesita un celular para funcionar bien en 2025?

La cantidad ideal de RAM depende del uso. Conozca cuándo elegir 4, 8, 12 o 16 GB y qué tan útil es realmente la RAM virtual

Por O Globo / Brasil / GDA
8 GB se consolidaron como estándar en 2025. Vea cómo afecta el rendimiento la cantidad de RAM y qué celulares se ajustan a cada perfil.
8 GB se consolidaron como estándar en 2025. Vea cómo afecta el rendimiento la cantidad de RAM y qué celulares se ajustan a cada perfil. (Canva/Canva)







