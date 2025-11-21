¿Cuánta RAM necesita un celular para funcionar bien en 2025?

8 GB se consolidaron como estándar en 2025. Vea cómo afecta el rendimiento la cantidad de RAM y qué celulares se ajustan a cada perfil.

La cantidad de memoria RAM en un celular determina qué tan fluido resulta su uso. En los últimos años, las marcas promovieron cifras como “8 GB + 8 GB” o “RAM virtual” que pueden confundir. Esto generó la idea de que entre más RAM tenga el dispositivo, mejor será su rendimiento. Sin embargo, la realidad es más compleja.

Android maneja la memoria de forma inteligente. Puede mantener aplicaciones abiertas, comprimir procesos y evitar bloqueos. Por eso, no toda la RAM ofrece el mismo resultado. Además, la llamada RAM virtual no reemplaza el rendimiento de la memoria física.

A continuación, se detalla cuántos GB de RAM se adaptan mejor al uso cotidiano y qué esperar de cada rango de capacidad en 2025.

¿Qué es la memoria RAM en un celular?

La RAM guarda temporalmente lo que está en uso. Al abrir una aplicación, se transfiere desde el almacenamiento interno a esta memoria, que es mucho más rápida. Esa velocidad permite alternar entre apps sin demoras.

Android utiliza esta memoria para mantener servicios, procesos y partes del sistema activos. Por eso, verla “casi llena” no indica un problema. Es el funcionamiento esperado. Si se agota, el sistema primero comprime datos, reorganiza tareas y solo después cierra aplicaciones poco utilizadas.

¿Qué función cumple la RAM virtual?

Muchos celulares básicos o intermedios incluyen RAM virtual, que toma parte del almacenamiento interno como apoyo cuando la memoria física se llena. No incrementa la velocidad ni mejora el rendimiento real. Solo evita que apps ligeras se cierren con rapidez.

El almacenamiento es mucho más lento que la RAM real. Por eso, este tipo de memoria no mejora juegos, ni reduce tiempos de carga, ni convierte un celular de 4 GB en uno de 8 GB. Su utilidad se limita a mantener redes sociales o apps simples abiertas por más tiempo.

Google ya advirtió que usar almacenamiento como RAM no es ideal. Tampoco está diseñado para soportar las lecturas y escrituras constantes de una app en funcionamiento.

¿Qué sucede cuando se agota la RAM?

Cuando la memoria se llena, Android primero activa una función llamada zRAM. Esta comprime datos de apps en segundo plano. Luego, si aún falta espacio, el sistema mueve parte de esos datos al almacenamiento.

Solo en último caso cierra aplicaciones activas desde hace más tiempo. Esto explica por qué algunos celulares pierden progreso o recargan pantallas tras unos minutos de inactividad.

Modelos con 8 GB o más rara vez alcanzan este límite. En cambio, celulares con 4 GB o 6 GB deben recurrir a estas medidas con mayor frecuencia.

¿Cómo funciona un celular con 4 GB de RAM?

Celulares como el Galaxy A06, Galaxy A16 y Moto G05, que tienen 4 GB de RAM, permiten ejecutar tareas básicas. Funcionan con WhatsApp, navegación y redes sociales, pero presentan retrasos al alternar entre aplicaciones.

Juegos medianos sufren caídas de rendimiento. Además, el sistema suele cerrar apps abiertas en segundo plano. Aunque cumplen con lo esencial, ya no brindan una experiencia fluida en 2025.

¿Qué cambia con 6 GB a 8 GB de RAM?

Entre 6 GB y 8 GB se encuentra el punto ideal para la mayoría de los usuarios. Modelos como el Poco C71, Galaxy A36 y Galaxy A56 permiten cambiar entre apps sin recargas. Redes sociales, streaming, navegación y banca móvil funcionan sin interrupciones.

Con 6 GB se puede jugar, aunque con límites. Al llegar a 8 GB, títulos exigentes como Genshin Impact o Call of Duty Mobile ofrecen mayor estabilidad. También se soportan funciones de inteligencia artificial local, como asistentes sin conexión o edición de imágenes. Para eso, 8 GB resultan más cómodos.

¿Qué ofrecen los celulares con 12 GB de RAM?

Modelos como el Galaxy S25 Ultra, Poco F7 y Redmi Note 14 Pro 5G tienen capacidad para ejecutar muchas tareas exigentes a la vez. Esta memoria evita recargas o cierres al usar cámara, redes sociales, mensajería, edición de fotos y navegación simultáneamente.

También mejora juegos con gráficos altos. Soporta herramientas con IA local y acelera procesos de edición de fotos o videos. La multitarea gana estabilidad, lo que elimina errores comunes en modelos con menos memoria.

¿Cuándo tiene sentido elegir 16 GB de RAM?

Aparatos como el Motorola Razr 60 Ultra o el Poco F7 Ultra, con 16 GB, superan las necesidades del usuario promedio. Son útiles para quienes alternan entre apps complejas, juegan títulos exigentes o crean contenido de forma profesional.

La edición de video en 4K o 8K, fotografía en formato RAW o el uso de apps con funciones pesadas se benefician directamente de esta memoria. También es útil en teléfonos plegables o de gama alta que operan múltiples ventanas a la vez.

¿Cuánta RAM necesita un celular para funcionar bien?

En 2025, la experiencia indica que 8 GB son suficientes para un uso fluido, multitarea, redes sociales, streaming y funciones con inteligencia artificial. Este es el nuevo estándar para la mayoría.

Quienes juegan con frecuencia, editan contenido o buscan rendimiento a largo plazo pueden optar por 12 GB, que brindan mejor capacidad para juegos exigentes o IA local. Modelos con 16 GB ofrecen ventajas reales, pero solo en escenarios muy específicos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.