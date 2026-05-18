Tecnología

Cuál es la presión correcta de las llantas en época de calor y qué errores debe evitar

Conozca cuál es la presión correcta de las llantas durante la época de calor, por qué no debe sacar aire y cuáles riesgos provoca una presión inadecuada

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Expertos explican cómo afecta el calor la presión de las llantas y cuáles problemas puede causar un nivel incorrecto de aire.
Expertos explican cómo afecta el calor la presión de las llantas y cuáles problemas puede causar un nivel incorrecto de aire. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCllantascalor
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.