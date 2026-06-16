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¿Cuál es el kilometraje máximo recomendado para comprar un automóvil usado? Especialistas revelan la cifra clave

El kilometraje puede determinar si un automóvil usado representa una buena compra o una fuente de gastos. Especialistas explican cuáles cifras deben analizarse antes de tomar una decisión

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Por El Universal / México / GDA
Un automóvil usado con más de 150.000 kilómetros requiere una revisión más detallada. A partir de 250.000 kilómetros aumentan los riesgos.
Un automóvil usado con más de 150.000 kilómetros requiere una revisión más detallada. A partir de 250.000 kilómetros aumentan los riesgos. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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