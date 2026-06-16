¿Cuál es el kilometraje máximo recomendado para comprar un automóvil usado? Especialistas revelan la cifra clave

Un automóvil usado con más de 150.000 kilómetros requiere una revisión más detallada. A partir de 250.000 kilómetros aumentan los riesgos.

El kilometraje figura entre los factores más importantes al comprar un automóvil usado. Más allá del precio o la apariencia, la cantidad de kilómetros recorridos permite estimar el desgaste mecánico del vehículo y los posibles gastos en mantenimiento y reparaciones.

Especialistas del sector recomiendan analizar la relación entre la edad del automóvil y el recorrido acumulado antes de tomar una decisión de compra.

Según la concesionaria colombiana Usados Renting, un automóvil recorre en promedio 20.000 kilómetros por año. Esa referencia permite calcular si el desgaste del vehículo se encuentra dentro de parámetros considerados normales.

Por ejemplo, un automóvil con tres años de uso debería registrar cerca de 60.000 kilómetros en el odómetro. Si supera los 80.000 kilómetros, puede interpretarse que tuvo un uso más frecuente, lo que podría traducirse en un mayor desgaste de componentes mecánicos.

En esos casos, conviene investigar el historial del vehículo. Es importante determinar si funcionó como taxi o si estuvo destinado a labores de alta exigencia que justifiquen un kilometraje elevado.

La marca Toyota considera que un automóvil con más de 150.000 kilómetros ya entra en una categoría de desgaste importante. Sin embargo, ese parámetro no es absoluto.

El estado real depende de factores como el estilo de conducción y el mantenimiento realizado por el propietario. Un vehículo con alto kilometraje puede conservar buenas condiciones mecánicas si recibió los cuidados adecuados durante su vida útil.

Otro aspecto relevante es conocer dónde circuló la mayor parte del tiempo. De acuerdo con el blog especializado Immihelp, un automóvil que acumuló muchos kilómetros en carretera puede resultar más conveniente que uno utilizado principalmente en ciudad.

La razón es que los trayectos por carretera suelen favorecer un mejor rendimiento del combustible a largo plazo y generan condiciones de operación distintas a las del tránsito urbano.

Los especialistas también señalan una cifra que debe encender las alertas. Cuando un automóvil supera los 250.000 kilómetros, aumenta el riesgo de fallas mecánicas y de reparaciones costosas.

En ese escenario, recomiendan valorar otras opciones con menor kilometraje y menor exposición al desgaste acumulado.

Además, un kilometraje aparentemente bajo no siempre garantiza que la información sea correcta. Existe la posibilidad de que el odómetro haya sido alterado.

Para detectar posibles inconsistencias, se aconseja revisar el estado de los pedales, los botones de la consola, la palanca de cambios y los asientos. Un desgaste evidente en estos elementos puede indicar que el vehículo recorrió más kilómetros de los que muestra el tablero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.