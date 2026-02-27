Tecnología

Creadores de ‘Guitar Hero’ presentan ‘Stage Tour’, su nuevo juego musical

El estudio detrás de Guitar Hero vuelve al mercado con una propuesta que incluye bandas, eventos especiales y actualizaciones periódicas

Por Europa Press
Stage Tour llegará a finales de año con modo en solitario, opción multijugador y prueba alfa cerrada en los próximos meses.
Stage Tour llegará a finales de año con modo en solitario, opción multijugador y prueba alfa cerrada en los próximos meses.







