Creadores de ‘Guitar Hero’ presentan ‘Stage Tour’, su nuevo juego musical

Stage Tour llegará a finales de año con modo en solitario, opción multijugador y prueba alfa cerrada en los próximos meses.

RedOctane Games anunció el lanzamiento de Stage Tour, un nuevo juego de acción rítmica que llegará a finales de este año en formato de descarga digital para PC y consolas. El estudio, conocido por desarrollar Guitar Hero, apuesta por una experiencia renovada que permitirá formar bandas, competir en batallas musicales y tocar junto a amigos.

La compañía cerró en el 2010 tras una decisión de Activision. El año anterior retomó operaciones. Ahora concreta su regreso con un título que mantiene mecánicas familiares, pero incorpora novedades para ampliar las opciones de juego.

Según detalló el estudio en un comunicado, Stage Tour ofrecerá diversión tanto para jugadores nuevos como experimentados. El juego incluirá una lista de canciones predeterminada y añadirá actualizaciones periódicas. Estas sumarán nuevos lanzamientos musicales y eventos especiales.

El equipo de desarrollo indicó que la propuesta busca evolucionar junto con la comunidad de seguidores. La intención es mejorar el juego, expandirlo y mantenerlo activo con contenido constante.

Juego en banda o en solitario

Stage Tour permitirá conformar una banda completa con amigos y elegir la combinación de instrumentos preferida. También ofrecerá la opción de jugar en solitario.

En cuanto a controles, los usuarios podrán utilizar pads como guitarra o batería. El título también admitirá teclado y ratón.

Los jugadores tendrán la posibilidad de desbloquear compañeros de banda según su puntuación. Cada integrante contará con distintas apariencias y actitudes en el escenario. Se podrán asignar roles como líder, baterista o voz principal, entre otros.

Lanzamiento y prueba alfa cerrada

El juego estará disponible mediante descarga digital en PC y consolas. Además, se lanzará con un mando de guitarra.

RedOctane abrirá próximamente las inscripciones para una prueba alfa cerrada. Esta fase iniciará a finales de primavera o principios de verano. Durante el verano, la empresa compartirá más detalles, incluido el precio oficial, antes del lanzamiento previsto para finales de año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.