Tecnología

Creador de Rojadirecta rechaza delito y enfrenta pedido de 4 años de cárcel por retransmisiones deportivas

La Fiscalía acusa al fundador de Rojadirecta de vulnerar derechos de propiedad intelectual y pide 4 años de prisión en España

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Juicio en A Coruña enfrenta al creador de Rojadirecta con Fiscalía, que lo acusa de causar pérdidas millonarias por enlaces a fútbol.
Juicio en A Coruña enfrenta al creador de Rojadirecta con Fiscalía, que lo acusa de causar pérdidas millonarias por enlaces a fútbol. (Diego Radamés / Europa Press/Europa Press)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRojadirectaEspaña
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.