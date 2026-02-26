Creador de Rojadirecta rechaza delito y enfrenta pedido de 4 años de cárcel por retransmisiones deportivas

Juicio en A Coruña enfrenta al creador de Rojadirecta con Fiscalía, que lo acusa de causar pérdidas millonarias por enlaces a fútbol.

El creador de Rojadirecta negó en juicio haber cometido un delito contra la propiedad intelectual, como sostiene la Fiscalía española, que solicita una condena de cuatro años de prisión por supuestas retransmisiones deportivas ilegales. El proceso se desarrolla en la Audiencia Provincial de A Coruña, España.

Durante su declaración, el acusado afirmó que la web no permitía descargar partidos. Indicó que los usuarios podían compartir enlaces en un foro y publicar información sobre cómo ver encuentros en Internet, pero sostuvo que la plataforma no autorizaba contenidos no autorizados, aunque estos pudieran aparecer.

El procesado explicó que el sitio habilitaba la opción para que un usuario subiera un enlace y otro miembro lo compartiera. Añadió que la normativa obliga a retirar contenidos ilegales cuando existe conocimiento efectivo de su existencia. Señaló que actuaba en esos casos, pero que no tenía obligación de supervisión constante.

Origen de los ingresos

Sobre los ingresos de la empresa Puerto 80 Projects SLU, el acusado detalló que provenían de la promoción de retransmisiones audiovisuales y de la gestión del patrimonio derivado de esa actividad.

Explicó que la web incluía un índice de eventos deportivos y canales. Entre los más habituales citó casas de apuestas que emitían retransmisiones. Cuando un usuario hacía clic y se registraba, quedaba vinculado a un código de afiliado asociado a Rojadirecta.

Precisó que la empresa recibía hasta un 30% de las ganancias finales en algunos casos. En otros, el beneficio era escalonado según el número de referidos en un mismo mes. También afirmó que contaba con un derecho de comisión perpetua de las casas de apuestas.

En relación con las inversiones financieras, indicó que obtuvieron ganancias moderadas porque se trataba de fondos conservadores. Añadió que no creó la web con el objetivo de hacerse millonario. Señaló que en un momento pudo vivir de esa actividad, pero luego no.

Acusación del Ministerio Público

La Fiscalía española considera que la actividad de la plataforma constituyó un delito contra la propiedad intelectual. Además del creador, el escrito fiscal incluyó a otras cinco personas, administradores de sitios web que colaboraban y con domicilio en distintas localidades españolas.

Sin embargo, en este juicio solo se procesa al fundador de Rojadirecta. Los demás encausados alcanzaron un acuerdo de conformidad y ya cuentan con sentencia. La defensa solicitó la nulidad de ese fallo y la repetición del juicio, al estimar que el contenido señala directamente a su cliente.

Supuesto perjuicio millonario

En la primera sesión declararon representantes de empresas vinculadas a los derechos televisivos del fútbol. El director comercial de una compañía que adquiría derechos a Mediapro para distribuir a casas de apuestas afirmó que, si Rojadirecta facilitó acceso mediante enlaces, se habrían sorteado medidas de geobloqueo y cláusulas contractuales.

Un representante de Telefónica, titular exclusiva de los derechos del fútbol de pago en ese periodo, aseguró que en España solo podían ver esos partidos quienes estuvieran abonados a plataformas específicas. Indicó que nunca autorizaron a Rojadirecta a retransmitir esos contenidos y cuantificó el perjuicio económico en varios millones de euros.

Argumentos de la defensa

El abogado defensor solicitó la absolución. Sostuvo que la administración de una página donde los usuarios aportaban enlaces a contenidos de terceros, sin intervención activa de la plataforma, no encuadra en un delito.

Añadió que la web no tenía publicidad ni cobraba por retransmisiones ilícitas. También argumentó que el Código Penal protege obras intelectuales y no los partidos de fútbol en sí mismos.

Finalmente, afirmó que a su cliente le aplican las exenciones de responsabilidad previstas para intermediarios de la sociedad de la información. Indicó que estas plataformas solo deben actuar con diligencia cuando reciben notificación de un contenido infractor y aseguró que así ocurrió en este caso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.