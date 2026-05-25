Costa Rica reunirá a expertos del CERN y jóvenes desarrolladores en el primer hackathon de computación cuántica de Centroamérica

El CERN, la UCR y Dojo Coding impulsarán en Costa Rica un hackathon cuántico enfocado en innovación, sostenibilidad y formación tecnológica.

Costa Rica será sede del primer hackathon de computación cuántica de Centroamérica. El evento reunirá a especialistas vinculados con el CERN, la Universidad de Costa Rica (UCR) y 80 desarrolladores nacionales para crear soluciones tecnológicas enfocadas en desafíos globales como cambio climático, salud y energía sostenible.

El encuentro se realizará del 22 al 24 de julio del 2026 en la Universidad de Costa Rica bajo el nombre Quantathon CR 2026: Quantum for Sustainable Development. La iniciativa es organizada por Dojo Coding junto con el Open Quantum Institute del CERN y la UCR.

Según la organización, los participantes desarrollarán propuestas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entre los temas figuran la optimización de redes de energía limpia, simulación molecular para medicamentos, modelos climáticos avanzados, distribución eficiente de agua y seguridad alimentaria.

Daniel Bejarano, CEO de Dojo Coding, afirmó que la computación cuántica tiene capacidad para resolver problemas que las computadoras tradicionales no pueden abordar. Según explicó, el evento busca conectar a desarrolladores costarricenses con esa tecnología desde etapas tempranas.

Los 80 desarrolladores seleccionados recibirán capacitación certificada en fundamentos de computación cuántica mediante QWorld. Además, tendrán acceso a mentorías internacionales y acompañamiento de especialistas vinculados al ecosistema global de innovación cuántica.

Durante los tres días del evento, los asistentes trabajarán junto con mentores del Open Quantum Institute del CERN e investigadores especializados en computación cuántica. También participarán expertos de QWorld, organización que capacitó a miles de personas en más de 100 países.

Bejarano indicó que la experiencia permitirá a estudiantes y desarrolladores adquirir práctica en una tecnología que, según dijo, tendrá alta demanda laboral en los próximos años. Añadió que el objetivo es que los participantes construyan proyectos reales y establezcan conexiones internacionales.

Fernanda Arias, Head of Operations de Dojo Coding, señaló que el evento busca posicionar a Costa Rica dentro del mapa global de la computación cuántica. Según manifestó, cada participante capacitado fortalece el ecosistema tecnológico nacional.

El Open Quantum Institute, iniciativa impulsada por el CERN y GESDA, eligió a Costa Rica como uno de los países incluidos en su estrategia para democratizar el acceso a la computación cuántica. La organización procura evitar que esta tecnología quede concentrada únicamente en grandes potencias tecnológicas.

La agenda también incluirá el Quantum Diplomacy Game, una experiencia inmersiva creada por GESDA y presentada anteriormente en espacios como el Banco Mundial y la UNESCO. En esta dinámica, los participantes asumirán roles de científicos, diplomáticos y empresarios para simular decisiones relacionadas con gobernanza tecnológica y computación cuántica.

Juan C. Guerrero, CMO de Dojo Coding, afirmó que los participantes obtendrán un certificado internacional, conexiones con la comunidad cuántica global y un proyecto para su portafolio profesional.

Mauricio Gutiérrez, profesor de la UCR y coordinador del evento por parte de la universidad, destacó que la institución considera este hackathon una oportunidad para que los estudiantes desarrollen tecnologías emergentes y no solo aprendan sobre ellas.

Las inscripciones y detalles del evento están disponibles en Dojo Coding.