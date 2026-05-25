Tecnología

Costa Rica reunirá a expertos del CERN y jóvenes desarrolladores en el primer hackathon de computación cuántica de Centroamérica

El Quantathon CR 2026 reunirá en la UCR a expertos internacionales y jóvenes desarrolladores para crear proyectos de computación cuántica

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El CERN, la UCR y Dojo Coding impulsarán en Costa Rica un hackathon cuántico enfocado en innovación, sostenibilidad y formación tecnológica.
El CERN, la UCR y Dojo Coding impulsarán en Costa Rica un hackathon cuántico enfocado en innovación, sostenibilidad y formación tecnológica. (Canva stock/lechatnoir de Getty Images Signature/Kittipong Jirasukhanont de PhonlamaiPhoto's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCentroaméricaCERNhackathoncomputación cuántica
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.