Tecnología

Consumidor reclama por una hamburguesa en promoción y abre debate sobre imágenes ilustrativas

Internautas comparten experiencias similares y expertos explican los límites legales del uso de imágenes ilustrativas en productos de comida rápida

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un cliente reclamó por un combo diferente al promocionado. La publicación se viralizó y generó análisis sobre publicidad y derechos del consumidor.
Un cliente reclamó por un combo diferente al promocionado. La publicación se viralizó y generó análisis sobre publicidad y derechos del consumidor. (@adrivnx/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaConsumidorImágenes ilustrativas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.