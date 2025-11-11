Consumidor reclama por una hamburguesa en promoción y abre debate sobre imágenes ilustrativas

Un cliente reclamó por un combo diferente al promocionado. La publicación se viralizó y generó análisis sobre publicidad y derechos del consumidor.

Un consumidor expresó su molestia tras recibir una hamburguesa con escaso relleno, en comparación con la imagen promocional utilizada por la cadena Burger King. La queja, publicada el 6 de noviembre en la red social X, superó los 4,5 millones de visualizaciones y reavivó la discusión sobre el uso de imágenes ilustrativas en plataformas de comida rápida y aplicaciones de delivery.

La publicación mostró el contraste entre el producto anunciado y el entregado. El usuario indicó que había solicitado un Big King en promoción, pero el alimento llegó con menos ingredientes y de menor tamaño del esperado. También cuestionó que, a pesar del descuento, los restaurantes reciben el valor total, lo que genera expectativa de calidad no cumplida.

Otras personas en redes sociales comentaron experiencias similares. Una de ellas señaló haber comprado un combo por aproximadamente $3, pero solo recibió pan, lechuga y mayonesa. No mencionó el nombre del restaurante ni de la aplicación usada para hacer el pedido.

cara odeio pedir lanche no ifood em promocao



a loja recebe o valor integral mas manda na sacanagem

olha a porra desse big king, blz q ele n vai vir igual na foto nunca mas pqp pic.twitter.com/JtoRzAsDce — adri𝓪𝓶𝓸𝓻 (@adrivnx) November 6, 2025

Responsabilidad compartida

La aplicación iFood informó que orienta a sus comercios afiliados a utilizar imágenes realistas o generadas por inteligencia artificial, siempre que reflejen de manera coherente el producto ofrecido. Señaló que estos lineamientos buscan proteger la experiencia del cliente y la confianza hacia los negocios.

Además, indicó que todos los comercios deben seguir los Términos y Condiciones de la plataforma. Según la empresa, las directrices fueron actualizadas y comunicadas a través de mensajes directos, contenidos audiovisuales y publicaciones en sus canales oficiales.

iFood añadió que los usuarios pueden reportar inconsistencias mediante el aplicativo. Las denuncias son investigadas y las sanciones pueden ir desde advertencias hasta la expulsión del comercio de la plataforma.

Por su parte, Burger King lamentó la experiencia señalada por el cliente. La cadena indicó que trasladó el caso a su equipo correspondiente con el objetivo de mejorar los procesos de entrega por servicio exprés.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.