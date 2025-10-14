Tecnología

¿Confía en WhatsApp? Así puede saber si ofrece más seguridad que Telegram

Compare la seguridad de WhatsApp y Telegram en funciones clave como cifrado y privacidad. Descubra cuál protege mejor sus datos personales y archivos

Por O Globo / Brasil / GDA
Telegram y WhatsApp ofrecen funciones de seguridad distintas. Solo uno protege por defecto todas las conversaciones.
Telegram y WhatsApp ofrecen funciones de seguridad distintas. Solo uno protege por defecto todas las conversaciones. (Canva /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

