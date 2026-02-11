Tecnología

Con Meta AI usted puede animar su foto de perfil en Facebook: estos son los efectos disponibles

La red social integra herramientas de Meta AI para personalizar perfiles, Recuerdos y mensajes en el Feed

Por Jailine González Gómez
Meta AI llega a Facebook con animaciones para fotos de perfil y efectos para Historias y textos.
Meta AI llega a Facebook con animaciones para fotos de perfil y efectos para Historias y textos. (Meta/Meta)







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

