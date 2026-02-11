Con Meta AI usted puede animar su foto de perfil en Facebook: estos son los efectos disponibles

Meta AI llega a Facebook con animaciones para fotos de perfil y efectos para Historias y textos.

Meta AI ya impulsa nuevas funciones en Facebook que permiten animar la foto de perfil, transformar imágenes en Historias y añadir fondos animados en publicaciones de texto.

La herramienta, desarrollada por Meta, comenzó a implementarse de forma gradual y busca ofrecer nuevas formas de expresión dentro de la red social.

Según la empresa, estas funciones facilitan la creación de contenido visual más llamativo para compartir en el perfil y en el Feed.

Cómo animar su foto de perfil con Meta AI

La función más llamativa de Meta AI en Facebook permite convertir una fotografía estática en una animación en pocos segundos.

Usted puede elegir entre efectos predeterminados como natural, sombrero de fiesta, confeti, saludo con la mano y corazones. La compañía informó que incorporará más animaciones durante el año, incluidas opciones para temporadas y celebraciones especiales.

Para mejores resultados, Meta AI recomienda usar una imagen con una sola persona, de frente y con el rostro visible. No aconseja fotografías donde se sostengan objetos.

La imagen puede seleccionarse desde el carrete del dispositivo o desde fotos ya publicadas en Facebook. Una vez animada, usted puede compartirla en el Feed y verla en su perfil.

Meta AI también transforma Historias y Recuerdos

Otra herramienta integrada con Meta AI es Restyle. Esta función permite cambiar la estética de imágenes en Historias y en la sección de Recuerdos.

La plataforma ofrece estilos como anime o ilustrado. También incluye categorías de ambiente como brillo. Se suman opciones de iluminación etérea, variaciones de color en tonos fríos o rosados y fondos como playa o paisaje urbano.

Meta indicó que sugerirá Recuerdos con opciones de Restyle directamente en las Historias.

Fondos animados para publicaciones con Meta AI

La actualización incorpora además fondos animados para publicaciones de texto en el Feed.

Cuando usted crea un mensaje, puede tocar el ícono de la letra A con efecto arcoíris y seleccionar fondos estáticos o animados como hojas cayendo u olas del mar.

La empresa adelantó que agregará fondos de temporada para que las publicaciones tengan un carácter oportuno y festivo.