Tecnología

Computadora con 800.000 neuronas humanas juega ‘Doom’: ‘startup’ presenta tecnología que mezcla cerebro y máquina

El dispositivo CL1 combina neuronas humanas con un chip de silicio y procesa videojuegos en tiempo real mediante señales eléctricas

Por O Globo / Brasil / GDA
La empresa Cortical Labs presentó un computador biológico con neuronas humanas capaz de jugar 'Doom'. El avance impulsa la computación híbrida.
La empresa Cortical Labs presentó un computador biológico con neuronas humanas capaz de jugar 'Doom'. El avance impulsa la computación híbrida. (YouTube/Cortical Labs)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

