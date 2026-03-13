Tecnología

Comprar en Facebook Marketplace cambia: una inteligencia artificial ahora podría atender sus consultas

La plataforma introduce funciones de Meta AI que generan respuestas automáticas a consultas, crean anuncios con imágenes y sugieren precios basados en productos similares

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Nuevas opciones de Meta AI en Facebook Marketplace. REMITIDA / HANDOUT por META Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/3/2026
Facebook Marketplace suma inteligencia artificial para responder mensajes de compradores, crear anuncios automáticos y facilitar la gestión de envíos en la plataforma. (META/META)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFacebookMetaMeta AIInteligencia artificialFacebook Marketplace
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.