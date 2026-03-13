Comprar en Facebook Marketplace cambia: una inteligencia artificial ahora podría atender sus consultas

Facebook Marketplace suma inteligencia artificial para responder mensajes de compradores, crear anuncios automáticos y facilitar la gestión de envíos en la plataforma.

Facebook Marketplace sumó nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que automatizan respuestas a compradores y facilitan la publicación de anuncios. La actualización incluye mensajes generados por Meta AI, creación automática de listados y mejoras en los envíos.

La empresa explicó que estas funciones buscan agilizar las ventas y compras dentro de la plataforma. Según Meta, cada día se publican más de 3,5 millones de anuncios en Facebook Marketplace solo en Estados Unidos y Canadá. La compañía destacó que el servicio conecta a personas interesadas en vender o adquirir artículos como decoración del hogar, moda o productos electrónicos.

Una de las principales novedades es la respuesta automática a consultas de compradores. Cuando un usuario pregunte si un artículo está disponible, el asistente Meta AI redactará y enviará un mensaje automático con información del anuncio.

Esa respuesta incluirá datos clave del producto, como la descripción del artículo, el precio, el punto de recogida y la disponibilidad. Los vendedores deberán activar la función desde la configuración del anuncio. En ese espacio podrán ver una previsualización del mensaje y modificar el contenido antes de publicarlo.

Otra función añadida permite publicar anuncios “con un clic”. Al cargar las imágenes de un producto, el sistema utilizará inteligencia artificial para generar un borrador del anuncio. El asistente completará detalles del artículo y también podrá sugerir un precio estimado, basado en productos similares que se venden en la misma zona.

Meta también incorporó herramientas para simplificar los envíos dentro de Marketplace. La plataforma generará etiquetas de envío prepagadas y ofrecerá un panel de control para dar seguimiento a cada pedido enviado.

Además, la compañía implementó resúmenes de perfil generados por inteligencia artificial. Estos aparecerán en la parte superior del perfil de Marketplace del vendedor.

El sistema mostrará información pública del perfil de Facebook, como cuánto tiempo lleva la persona en la red social, el número de amigos y un resumen de su actividad en Marketplace. También incluirá datos sobre su historial de anuncios, los tipos de productos que vende y las valoraciones recibidas de otros usuarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.