¿Cómo sé si me están espiando desde la cámara de mi computadora? Expertos lo explican

En la actualidad, muchos hackers pueden acceder a las cámaras de los dispositivos que se utilizan a diario, como las computadoras, y grabar de forma remota a través de un malware.

El malware es un tipo de software malicioso que puede llegar a los dispositivos de diversas maneras. Las personas podrían hacer clic en enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos de phishing, enlaces en aplicaciones de mensajería o en redes sociales, según la compañía de antivirus ESET.

ESET, la compañía antivirus, asegura que una persona puede infectar la computadora con un virus dan clic a un enlace con un malware (software malicioso).

La inclusión de cámaras en las computadoras y otros dispositivos facilita la comunicación en línea; sin embargo, también plantea desafíos para la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Algunos cibernautas tienen miedo de sentirse observados a través de las cámaras, por lo que varios optan por cubrirlas con cinta u otro material.

Para asegurarse de que no están siendo espiados, primero deben verificar si la luz de la cámara está encendida, incluso si no están usando la cámara. ESET y la compañía Avast advierten que esta medida podría no ser efectiva, ya que los hackers podrían desactivar la luz.

Avast sugiere verificar las aplicaciones abiertas y las extensiones del navegador, además de desactivarlas si se detecta algún comportamiento sospechoso.

También recomienda comprobar que si la cámara se está ejecutando se puede reiniciar el dispositivo para verificar si se activa automáticamente; si esto ocurre, Avast advierte que la cámara podría haber sido hackeada.

Otra forma es encender la cámara manualmente. Si aparece un mensaje de error que indica que ya estaba en uso, es un indicio de que podría haber sido víctima de un hackeo.

Además, se puede acceder a la carpeta de la cámara para verificar si hay alguna grabación que se haya realizado sin permiso.

ESET recomienda en su sitio web buscar archivos y aplicaciones inusuales en la computadora, además de analizar el dispositivo en busca de posibles malware.

Hay una manera de protegerse contra este problema que amenaza la privacidad de los datos personales. Avast, ESET y Norton recomiendan obtener un software antivirus para proteger el dispositivo.

Norton, otra compañía antivirus, resalta cambiar la contraseña si se tiene una cámara inalámbrica.

Las tres compañías antivirus coinciden en la importancia de mantener actualizado tanto el software como el sistema operativo de la computadora.

Por último, las empresas hacen hincapié en no hacer clic en enlaces o archivos sospechosos, ya que podrían contener malware que infecte la computadora.