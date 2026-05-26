Tecnología

Cómo sacar a alguien que esté conectado a su Wi-Fi

El exceso de dispositivos conectados puede afectar la velocidad del Internet

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Por El Universal / México / GDA
Revisar quién usa su WiFi y cambiar la contraseña del router son medidas clave para evitar conexiones no autorizadas y mejorar la velocidad.
Revisar quién usa su WiFi y cambiar la contraseña del router son medidas clave para evitar conexiones no autorizadas y mejorar la velocidad. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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