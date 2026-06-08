Tecnología

Cómo saber si alguien está conectado al Wi-Fi de mi casa sin permiso: la mejor forma de proteger la conexión

Revisar los equipos conectados al router y reforzar la seguridad de la red puede evitar accesos no autorizados y problemas de rendimiento

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Aplicaciones, configuraciones del router y señales de alerta permiten descubrir intrusos en una red Wi-Fi y mejorar su protección.
Aplicaciones, configuraciones del router y señales de alerta permiten descubrir intrusos en una red Wi-Fi y mejorar su protección. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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