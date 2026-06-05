Tecnología

Cómo recuperar contactos eliminados de su celular

Google, iCloud y las copias de seguridad ofrecen alternativas para restaurar números eliminados en cuestión de minutos

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Por El Universal / México / GDA
Recuperar contactos borrados es posible en la mayoría de los celulares. Estos son los métodos disponibles para Android y iPhone.
Recuperar contactos borrados es posible en la mayoría de los celulares. Estos son los métodos disponibles para Android y iPhone. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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