Este truco casero con vinagre de manzana limpia vidrios y elimina olores del automóvil sin dejar residuos.

El vinagre de manzana no solo se utiliza en la cocina. Gracias a sus propiedades limpiadoras y desinfectantes, se convierte en una alternativa ecológica y económica para mantener en buen estado el parabrisas y los vidrios del automóvil.

Sus compuestos permiten remover grasa, manchas difíciles y polvo acumulado, además de eliminar malos olores. Estos beneficios se aplican tanto en exteriores como en interiores del vehículo.

Beneficios del vinagre de manzana para la limpieza del auto

Según la empresa especializada Bedford Window Cleaning, utilizar vinagre de manzana en lugar de productos industriales tiene tres ventajas principales:

Respeta el ambiente: No contiene químicos que contaminen el agua ni el suelo.

No contiene químicos que contaminen el agua ni el suelo. No afecta la salud: No emite gases tóxicos ni altera la calidad del aire.

No emite gases tóxicos ni altera la calidad del aire. Ofrece una limpieza efectiva: Su acidez ayuda a disolver suciedad y residuos de grasa.

Además, este vinagre posee propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que previene la formación de hongos y olores en superficies que absorben humedad, como la tapicería o alfombras.

¿Cómo limpiar el parabrisas con vinagre de manzana?

Si el parabrisas presenta tierra, polvo o manchas de hojas secas, el vinagre puede ayudar a recuperar la visibilidad con una limpieza sencilla:

Enjuague el vidrio con agua para eliminar residuos gruesos. Coloque vinagre de manzana puro en un recipiente. Humedezca una esponja en el líquido. Pase la esponja suavemente por el parabrisas. Si nota suciedad persistente, vuelva a mojar la esponja y repita el procedimiento. Puede aplicar la misma técnica en los otros vidrios del automóvil. Deje secar sin enjuagar. No es necesario usar agua para remover el exceso.

Se recomienda realizar movimientos en forma de número ocho durante la limpieza para evitar marcas en la superficie.

Extra: eliminar olores dentro del vehículo

Otra utilidad del vinagre de manzana consiste en neutralizar olores dentro del automóvil. Para lograrlo, mezcle partes iguales de agua y vinagre en un atomizador. Luego, aplique la solución en la tapicería. No es necesario enjuagar ni secar con paños.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.