Cómo limpiar el caché de Google Chrome y mejorar la navegación en PC y celular

Aprenda a borrar el caché de Google Chrome en computadora y celular con pasos claros para mejorar la velocidad y estabilidad del navegador.

Limpiar el caché del navegador Google Chrome es una de las acciones más efectivas para corregir errores de carga, liberar espacio de almacenamiento y asegurar que las páginas muestren su versión más reciente. Este procedimiento resulta útil tanto en computadoras como en teléfonos con Android y iPhone (iOS).

El navegador guarda imágenes y archivos temporales para acelerar la navegación. Con el paso del tiempo, estos datos pueden dañarse y provocar lentitud, fallos visuales o problemas para iniciar sesión. La limpieza del caché es segura y no elimina contraseñas guardadas ni cierra sesiones, siempre que no se seleccione la opción de cookies.

¿Qué es el caché del navegador?

El caché funciona como una memoria temporal. Cuando usted visita un sitio web, Chrome almacena elementos pesados como imágenes, logotipos y scripts. En visitas posteriores, el navegador reutiliza esos archivos y reduce el tiempo de carga.

Este mecanismo puede generar conflictos. Si un sitio actualiza su diseño o contenido y el navegador conserva archivos antiguos, pueden aparecer páginas desordenadas, botones que no responden o información desactualizada.

¿Cuándo conviene limpiar el caché?

La limpieza resulta recomendable cuando los sitios cargan con errores visuales, imágenes incompletas o elementos fuera de lugar. Estos síntomas suelen indicar archivos temporales obsoletos.

También es una práctica útil ante errores de inicio de sesión, redirecciones constantes, bloqueos del navegador o lentitud excesiva. En teléfonos celulares, además, ayuda a recuperar espacio de almacenamiento interno.

¿Cómo limpiar el caché de Google Chrome en PC?

Paso 1. Abra Google Chrome. Seleccione el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Ingrese a Configuraciones o Definiciones.

Paso 2. En el menú lateral, seleccione Privacidad y seguridad y luego Remover datos de navegación.

Paso 3. Elija Todo el período en el intervalo de tiempo. Marque Imágenes y archivos almacenados en caché. Mantenga desmarcada la opción de cookies si desea conservar las sesiones activas. Presione Remover datos.

¿Cómo limpiar el caché del Chrome en el celular?

En Android

Paso 1. Abra la aplicación de Chrome. Toque el ícono de tres puntos. Ingrese a Configuraciones y luego a Privacidad y seguridad.

Paso 2. Seleccione Excluir histórico para acceder a los datos de navegación.

Paso 3. Elija Todo el período. Marque Imágenes y archivos almacenados en caché. Toque Remover datos.

En iPhone (iOS)

Paso 1. Abra Chrome. Toque el ícono de tres puntos, ubicado en la parte inferior derecha. Seleccione Remover datos de navegación o ingrese por Histórico.

Paso 2. Verifique que Imágenes y archivos almacenados en caché esté marcado. Confirme con Remover datos de navegación.

Aspectos clave sobre la limpieza del caché

La eliminación del caché no borra contraseñas ni historial. Estos datos solo se eliminan si usted los selecciona de forma manual.

El caché y las cookies cumplen funciones distintas. El primero guarda archivos visuales. Las cookies almacenan preferencias e información de inicio de sesión. Limpiar cookies puede cerrar sesiones activas.

Tras la limpieza, algunos sitios pueden tardar un poco más en cargar la primera vez. Esto ocurre porque el navegador descarga nuevamente todos los archivos.

Alternativa: limpiar el caché de un sitio específico

Si el problema ocurre en una sola página, usted puede forzar la actualización. En PC, presione Ctrl + F5 o Shift + Cmd + R en Mac. Esta acción ignora el caché local.

Otra opción es abrir el sitio en una ventana de incógnito con Ctrl + Shift + N. Este modo no utiliza caché ni cookies guardadas y permite identificar si el problema se relaciona con el navegador o con el sitio web.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.