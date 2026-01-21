Tecnología

Cómo limpiar el caché de Google Chrome y mejorar la navegación en PC y celular

Eliminar el caché del navegador ayuda a resolver fallos visuales, liberar espacio y cargar versiones actualizadas de los sitios en Chrome

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Aprenda a borrar el caché de Google Chrome en computadora y celular con pasos claros para mejorar la velocidad y estabilidad del navegador.
Aprenda a borrar el caché de Google Chrome en computadora y celular con pasos claros para mejorar la velocidad y estabilidad del navegador. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGoogleChromecaché
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.