Cómo funciona el nuevo sistema de transporte eléctrico que transformaría Latinoamérica

El Bondi Urbano Digital opera sin rieles en Curitiba. Es eléctrico, autónomo y transporta hasta 280 pasajeros a alta velocidad.

La Región Metropolitana de Curitiba en Brasil inauguró el Bondi Urbano Digital (BUD), un sistema de transporte eléctrico que opera sin rieles y que busca transformar la movilidad urbana en América Latina. El proyecto combina tecnología avanzada, sostenibilidad y eficiencia para miles de usuarios.

El nuevo sistema utiliza inducción magnética sobre el asfalto, lo que elimina la necesidad de vías ferroviarias. Esta característica reduce costos de infraestructura y permite una implementación más rápida en corredores urbanos de alta demanda.

La ruta inicial se habilitó en diciembre. Recorre cerca de 10 kilómetros en un tramo estratégico del sistema metropolitano. Las autoridades proyectan ampliar el servicio hacia otros corredores clave en los próximos años.

Un modelo que mezcla tren, bus y tecnología

El BUD integra características de varios sistemas de transporte. Ofrece capacidad similar a un tren. Mantiene la flexibilidad de un bus. Alcanza velocidades de hasta 70 km/h.

El vehículo mide 30 metros y transporta hasta 280 pasajeros. Cuenta con aire acondicionado. La tarifa es igual a la del transporte convencional, lo que facilita el acceso para la población.

Operación autónoma y menor impacto ambiental

El sistema incorpora sensores, radares y cámaras que supervisan el entorno en tiempo real. Esta tecnología permite operación autónoma. Sin embargo, mantiene conductores a bordo por regulación y seguridad.

El BUD es 100% eléctrico. Utiliza supercapacitores que permiten recargas rápidas. Esta tecnología reduce emisiones contaminantes y refuerza el modelo de ciudad sostenible.

Curitiba apuesta por liderazgo regional

La ciudad consolida su papel como referente en movilidad. Curitiba impulsó el sistema BRT y las estaciones tubo en décadas anteriores. Ahora introduce una alternativa digital y eléctrica.

El proyecto posiciona a la región como un modelo de innovación urbana en América del Sur. También abre la puerta para que otras ciudades adopten soluciones similares.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.