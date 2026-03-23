Tecnología

Cómo funciona el nuevo sistema de transporte eléctrico que transformaría Latinoamérica

El nuevo sistema eléctrico sin rieles en Curitiba promete viajes más rápidos, menos emisiones y mayor capacidad en corredores urbanos clave

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El Bondi Urbano Digital opera sin rieles en Curitiba. Es eléctrico, autónomo y transporta hasta 280 pasajeros a alta velocidad.
El Bondi Urbano Digital opera sin rieles en Curitiba. Es eléctrico, autónomo y transporta hasta 280 pasajeros a alta velocidad. (Felipe Henschel/AEN/Gobierno de Paraná)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLatinoaméricaBrasilTransporte público
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.