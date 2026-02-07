Cómo formatear una laptop con Windows o Mac: guía completa paso a paso

Formatear una laptop con Windows o Mac mejora el desempeño, refuerza la seguridad y corrige fallas del sistema si se realiza de forma correcta.

Formatear una laptop es un procedimiento clave para recuperar el rendimiento del sistema, corregir fallas persistentes o preparar el equipo para un nuevo usuario. Con el uso prolongado, el almacenamiento acumula archivos innecesarios, errores de registro y programas que afectan la velocidad y la estabilidad del dispositivo.

Aunque muchas personas evitan este proceso por temor a perder información o dañar el sistema operativo, las versiones actuales de Windows y macOS integran herramientas nativas que permiten realizar la restauración de forma segura y guiada. A continuación, una guía detallada para ejecutar el procedimiento correctamente.

Beneficios de formatear una laptop

La principal ventaja de la formateada es la mejora inmediata del rendimiento. El sistema elimina archivos residuales, cachés y restos de programas desinstalados que ocupan espacio y ralentizan el arranque.

Otro beneficio relevante es el refuerzo de la seguridad digital. La reinstalación completa del sistema elimina virus y malware persistentes que no siempre se detectan con antivirus tradicionales.

El proceso también soluciona errores del sistema, cierres inesperados y conflictos de controladores. En Windows, la restauración ayuda a eliminar las pantallas azules asociadas con fallas de software.

Además, la formateada resulta indispensable antes de vender o donar el equipo, ya que borra de forma definitiva documentos personales, contraseñas y datos confidenciales.

Cuándo conviene formatear una laptop

La restauración de fábrica se recomienda cuando el equipo presenta lentitud constante, bloqueos frecuentes o tiempos excesivos de respuesta en tareas básicas.

También resulta necesaria tras una infección grave de virus, especialmente si aparecen ventanas emergentes, redirecciones sospechosas o comportamientos anómalos.

Otro escenario frecuente ocurre luego de actualizaciones fallidas del sistema operativo, que generan consumo elevado de batería, sobrecalentamiento o incompatibilidades de software.

Qué hacer antes de formatear una laptop

El paso esencial es realizar un respaldo completo de la información. Se recomienda guardar documentos, fotos y videos en discos externos, memorias USB o servicios en la nube.

También conviene anotar las licencias de programas y verificar el acceso a cuentas y contraseñas, ya que el sistema elimina toda la información guardada.

Otra medida preventiva es descargar los controladores básicos, en especial los de red, desde el sitio oficial del fabricante de la laptop.

Por último, el equipo debe permanecer conectado a la corriente eléctrica durante todo el proceso para evitar interrupciones que dañen el sistema.

Cómo formatear una laptop con Windows

En Windows 10 y Windows 11, el procedimiento inicia desde Configuración. Luego se debe ingresar en Sistema o Actualización y seguridad y seleccionar Recuperación.

La opción Restablecer este PC permite elegir entre conservar archivos o eliminar todo. Para una limpieza completa, se recomienda borrar toda la información.

El sistema ofrece reinstalar Windows desde la nube o de forma local. La alternativa en la nube descarga archivos nuevos y reduce errores.

Tras confirmar las opciones, Windows reinicia el equipo varias veces hasta completar la restauración. Al finalizar, el usuario debe configurar idioma, región, cuenta y conexión a internet.

Cómo formatear una laptop Mac

En las laptops Mac con Apple Silicon o chip T2, el proceso se realiza desde Ajustes del Sistema, en la opción Transferir o restablecer, y luego Borrar contenidos y ajustes.

En equipos con procesador Intel, se debe reiniciar la laptop y mantener presionadas las teclas Command + R para acceder al modo de recuperación.

Desde el Utilitario de Discos, se selecciona el disco principal y se elige la opción Borrar, con formato APFS. Luego se debe seleccionar Reinstalar macOS.

El sistema descarga los archivos desde los servidores de Apple y completa la instalación de forma automática. Al finalizar, el asistente inicial guía la configuración básica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.