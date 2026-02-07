Tecnología

Cómo formatear una laptop con Windows o Mac: guía completa paso a paso

El procedimiento permite recuperar el rendimiento de la laptop, eliminar virus y proteger datos personales antes de vender o reutilizar el dispositivo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Formatear una laptop con Windows o Mac mejora el desempeño, refuerza la seguridad y corrige fallas del sistema si se realiza de forma correcta.
Formatear una laptop con Windows o Mac mejora el desempeño, refuerza la seguridad y corrige fallas del sistema si se realiza de forma correcta. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcomputadoraslaptopWindowsMac
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.