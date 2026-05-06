Tecnología

Cómo eliminar las cookies de su celular para que no lo espíen: reduzca el riesgo de rastreo digital

Eliminar cookies del celular es una acción clave para limitar el seguimiento en línea y evitar que terceros accedan a su información

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Las cookies almacenan datos de navegación. Eliminarlas con frecuencia ayuda a proteger su privacidad y reducir riesgos en Internet.
Las cookies almacenan datos de navegación. Eliminarlas con frecuencia ayuda a proteger su privacidad y reducir riesgos en Internet. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCookies
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.