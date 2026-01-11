Cómo editar fotos e imágenes con Meta AI: guía paso a paso

Meta AI edita fotos con instrucciones escritas. La herramienta genera una nueva imagen y permite usar funciones de edición desde chats.

Meta AI permite editar fotos e imágenes mediante inteligencia artificial. La herramienta genera una nueva imagen a partir de las indicaciones que usted envía y del archivo que decide cargar. El servicio funciona dentro de plataformas de Meta y ofrece opciones para modificar, agregar o eliminar elementos visuales.

La disponibilidad es limitada por país. Meta AI y algunas de sus experiencias solo operan en territorios específicos. En Costa Rica, la función se encuentra habilitada.

Qué puede hacer Meta AI con sus imágenes

Meta AI ejecuta distintas ediciones a partir de texto descriptivo. Entre las funciones disponibles se incluyen añadir fondos, incorporar o eliminar objetos y cambiar elementos de la imagen.

El uso del chat con Meta AI y la carga de imágenes son opcionales. La inteligencia artificial no accede a sus archivos si usted no los envía de forma voluntaria.

Cómo editar una imagen en el chat con Meta AI

El proceso se realiza desde el chat integrado. Usted abre una conversación con Meta AI y adjunta una foto o imagen mediante el ícono de cámara. Luego escribe una indicación clara sobre el cambio que desea aplicar y envía el mensaje. La imagen generada aparece directamente en el chat.

Meta AI permite modificar imágenes desde chats, con opciones para añadir, eliminar o animar elementos mediante inteligencia artificial. (Canva/Meta IA/Canva/Meta IA)

Los mensajes personales y llamadas mantienen cifrado de extremo a extremo. Ninguna persona fuera del chat puede acceder al contenido. Meta recibe las indicaciones y mensajes compartidos con Meta AI para generar respuestas relevantes y mejorar la calidad del sistema.

El uso de esta función se rige por la Política de privacidad de Meta y las Condiciones del servicio de la IA de Meta. Usted puede eliminar chats individuales con la IA o solicitar la eliminación de información compartida.