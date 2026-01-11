Tecnología

Cómo editar fotos e imágenes con Meta AI: guía paso a paso

Guía paso a paso para editar fotos e imágenes con Meta AI desde un chat. Conozca cómo añadir, eliminar, cambiar o animar elementos y qué datos recibe Meta al usar la función

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Meta AI edita fotos con instrucciones escritas. La herramienta genera una nueva imagen y permite usar funciones de edición desde chats.
Meta AI edita fotos con instrucciones escritas. La herramienta genera una nueva imagen y permite usar funciones de edición desde chats. (Archivo/Canva /Archivo/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMeta AIeditar fotosfotosMeta
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.