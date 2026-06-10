Tecnología

Cómo desempañar los vidrios del carro sin usar el aire acondicionado

La diferencia de temperatura y la humedad generan condensación en los vidrios. Un método sencillo ayuda a prevenir este problema

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Por El Universal / México / GDA
Un ajuste simple dentro del automóvil permite reducir la humedad y mejorar la visibilidad sin recurrir al aire acondicionado.
Un ajuste simple dentro del automóvil permite reducir la humedad y mejorar la visibilidad sin recurrir al aire acondicionado. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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