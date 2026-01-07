Cómo activar el ‘modo Vecna’ en WhatsApp para transformar la app con estética de ‘Stranger Things’

Instrucciones para activar el modo Vecna en WhatsApp con cambios en ícono, teclado y fondos inspirados en Stranger Things.

El “modo Vecna” en WhatsApp genera una apariencia oscura y tensa inspirada en el villano más temido de Stranger Things. Su imagen siniestra, su presencia sobrenatural y la estética del Upside Down impulsan a muchos usuarios a personalizar la aplicación, aunque no exista una función oficial.

Esta adaptación permite modificar el ícono, el teclado y el fondo de los chats, para lograr un entorno visual coherente con el personaje. Usted puede activarlo con fotografías alusivas a la serie.

¿Cómo activar el ‘modo Vecna’ en WhatsApp?

Para activar este modo se requieren tres imágenes: una cuadrada, una horizontal y una vertical. Pueden descargarse desde bancos de imágenes confiables en Internet.

Cambiar el ícono de WhatsApp

El primer paso consiste en ajustar el ícono de la aplicación para que coincida con la estética del personaje. Para lograrlo, usuarios de Android pueden recurrir a Nova Launcher, una herramienta de personalización.

La foto cuadrada permite sustituir el ícono tradicional por uno acorde al villano. Se recomienda utilizar tonos oscuros o rojizos asociados con Vecna. Después, dentro de Nova Launcher, basta con mantener presionado el ícono, elegir “Editar” y seleccionar la imagen.

Personalizar el teclado

El teclado refuerza el ambiente del modo. Con Gboard u otros teclados personalizables, es posible elegir un tema oscuro. Sin embargo, también se puede utilizar la imagen horizontal descargada para establecer un fondo con elementos del Upside Down o motivos cercanos al personaje. El resultado ofrece una experiencia coherente y mantiene la atmósfera sombría en cada mensaje escrito.

Cambiar el fondo de los chats

El paso final consiste en ajustar el fondo de las conversaciones. Debe dirigirse a Ajustes, luego a Chats y seleccionar Fondo de pantalla. Ahí puede cargar la fotografía vertical elegida. Lo ideal es que presente elementos reconocibles de Vecna y cuente con alto contraste para asegurar legibilidad.

¿Dónde ver la última temporada de ‘Stranger Things’?

Quienes deseen volver a ver la historia de Vecna pueden acceder a todas las temporadas de Stranger Things en Netflix, donde se ofrece la serie completa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.