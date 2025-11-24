¿Comete este error al cargar su celular? Sepa qué se conecta primero: el cargador o el celular

Huawei, Xiaomi, Apple y Samsung coinciden en que cargar mal su celular podría acortar su vida útil. Este es el orden que debe seguir.

Cargar un celular parece una tarea sencilla. Sin embargo, el orden en que se conectan los elementos puede afectar directamente la duración del dispositivo.

La duda sobre si se debe conectar primero el cargador a la corriente o al celular ha provocado debates entre especialistas y fabricantes. Compañías como Huawei, Xiaomi, Apple y Samsung han emitido recomendaciones al respecto, tras realizar estudios sobre los efectos que genera este proceso.

¿Qué se debe conectar primero?

Huawei indicó que, al iniciar la carga de un celular, lo ideal es conectar primero el cargador a la toma de corriente y luego enchufar el cable al celular. Según la marca, esta secuencia ayuda a evitar que el dispositivo reciba directamente una posible sobretensión.

Xiaomi coincidió con esta práctica. La empresa explicó que si se conecta primero el cable al celular, al enchufar el cargador puede generarse un impulso eléctrico fuerte, lo que podría dañar el dispositivo.

En el caso de Apple, además de recomendar esta secuencia, también aconsejó usar cargadores certificados. De lo contrario, el equipo podría sobrecalentarse o fallar con el paso del tiempo.

Samsung y otras marcas también sugieren desconectar primero el cable del celular y luego sacar el cargador de la toma eléctrica. Este proceso ayuda a reducir riesgos innecesarios durante el uso diario.

¿Qué pasa si se deja el cargador enchufado?

Las marcas advierten que no se debe dejar el cargador conectado a la toma cuando no se está usando. Esta acción genera consumo eléctrico innecesario y puede representar un riesgo de seguridad.

Conclusión sobre el orden correcto

La secuencia recomendada por los principales fabricantes es clara:

Conectar primero el cargador a la toma de corriente Después, enchufar el cable al celular Para desconectar, retirar primero el cable del celular y luego el cargador de la corriente

Seguir este orden puede extender la vida útil del dispositivo y prevenir daños costosos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.