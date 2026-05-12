Tecnología

China presenta robot gigante piloteable que cambia de forma y recuerda a ‘Iron Man’

El robot GD01 puede caminar en dos y cuatro patas. China acelera su dominio en el mercado global de robótica humanoide

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Por O Globo / Brasil / GDA
Unitree Robotics mostró un robot transformable pilotable valorado en casi ¢207 millones y diseñado para transporte civil.
Unitree Robotics mostró un robot transformable pilotable valorado en casi ¢207 millones y diseñado para transporte civil. (Unitree Robotics/Captura)







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