China presenta robot gigante piloteable que cambia de forma y recuerda a ‘Iron Man’

Unitree Robotics mostró un robot transformable pilotable valorado en casi ¢207 millones y diseñado para transporte civil.

La empresa china Unitree Robotics presentó este martes el robot GD01, un modelo piloteable que puede alternar entre locomoción bípeda y cuadrúpeda. La compañía lo describió como el primer “mecha transformable” producido en masa en el mundo.

El nuevo equipo se desarrolló para transporte civil. Su estructura utiliza una aleación metálica de alta resistencia. El robot pesa cerca de 500 kilos con el piloto incluido, una cifra similar al peso de un piano de cola.

El GD01 salió al mercado chino con un precio inicial de 3,9 millones de yuanes, cerca de $573.000 al tipo de cambio actual.

Videos divulgados por Unitree muestran al robot con un piloto dentro de una cabina instalada en el torso de la máquina. En las imágenes, el equipo camina en posición humanoide y destruye una pared de ladrillos con las manos.

Chinese company Unitree has unveiled the GD01 robot, which features a human cockpit instead of a torso



The robot is twice as tall as an adult and weighs half a ton. It can move on both two and four limbs.



The company calls it a “civilian transport vehicle” and says it is ready… pic.twitter.com/sLHH9RUzwf — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026

Luego, el robot modifica su estructura y pasa a desplazarse en modo cuadrúpedo.

La presentación ocurre en medio del rápido crecimiento de la industria china de robótica humanoide. Fabricantes del país aumentaron su ventaja frente a competidores estadounidenses gracias a menores costos de producción y mayor capacidad industrial.

Datos de la consultora Omdia indican que empresas chinas concentraron casi el 90% de las ventas globales de robots humanoides en 2025.

Según información publicada por el periódico South China Morning Post en enero, Unitree envió más de 5.500 unidades el año pasado.

En contraste, compañías estadounidenses como Tesla, Figure AI y Agility Robotics entregaron cerca de 150 robots humanoides cada una durante el mismo periodo, también según Omdia.

Fabricantes chinos reducen precios frente a rivales occidentales

Además del aumento en producción, empresas chinas impulsaron una reducción en los precios de estos equipos.

El robot humanoide básico R1, fabricado por Unitree, cuesta cerca de $6.000. Otro modelo simplificado de la empresa china AgiBot se comercializa por unos $14.000.

Las cifras quedan por debajo de las estimaciones divulgadas por Elon Musk para el robot humanoide Optimus de Tesla. El empresario indicó que el modelo podría costar entre $20.000 y $30.000 en el futuro.

Unitree también amplió su presencia internacional. La empresa vende los robots humanoides R1 y G1, así como el perro robótico Go2, mediante la plataforma AliExpress.

La estrategia apunta a mercados como América del Norte, Europa y Japón.

Los robots chinos ya participan en operaciones logísticas fuera de China. Japan Airlines inició pruebas recientes con robots de Unitree y UBTech Robotics en el aeropuerto de Haneda, en Tokio.

Los equipos se utilizan para movilizar equipaje y carga.

En marzo, Unitree solicitó realizar una oferta pública inicial de acciones en el mercado Star Market de Shanghái.

La empresa informó que cerca del 85% de los 4,2 mil millones de yuanes previstos en captación se destinarán a investigación y desarrollo.

Más de 2 mil millones de yuanes financiarán la creación de nuevos modelos robóticos y la expansión de la producción a gran escala.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.