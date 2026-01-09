ChatGPT Health llega con un entorno dedicado a información de salud

OpenAI lanzó ChatGPT Health, una experiencia que integra historiales médicos y aplicaciones de bienestar para ofrecer información personalizada con privacidad reforzada.

OpenAI presentó ChatGPT Health, una nueva experiencia diseñada para integrar información médica personal de forma segura, con el objetivo de que las personas cuenten con más información y preparación al momento de cuidar su salud.

La herramienta inició con un grupo reducido de usuarios y se prevé que esté disponible para el público general en la web y en iOS en las próximas semanas, según informó la empresa.

Una experiencia enfocada en la salud

La nueva opción funciona como un espacio independiente dentro de ChatGPT, creado para centralizar datos de salud que suelen estar dispersos en portales médicos, aplicaciones, dispositivos portátiles y documentos.

La plataforma parte del uso creciente de ChatGPT para temas de bienestar. De acuerdo con análisis internos de la empresa, más de 230 millones de personas en el mundo realizan consultas sobre salud y cuidado personal cada semana.

Integración con información médica personal

La conexión segura de datos permite que ChatGPT Health utilice información propia del usuario para ofrecer respuestas más relevantes. La herramienta puede ayudar a interpretar resultados de laboratorio, resumir análisis recientes o preparar preguntas antes de una cita médica.

Entre las integraciones disponibles se incluyen historiales clínicos electrónicos y aplicaciones de bienestar como Apple Health, MyFitnessPal y Function. Algunas de estas funciones están habilitadas solo en Estados Unidos y, en el caso de Apple Health, requieren iOS.

OpenAI indicó que la plataforma no se utiliza para diagnóstico ni tratamiento médico y que su función es de apoyo informativo.

La protección de la información médica fue definida como un eje central del diseño. Las conversaciones y archivos de ChatGPT Health se almacenan en un espacio separado del resto de los chats, con cifrado adicional y mecanismos de aislamiento específicos para datos sensibles.

OpenAI aseguró que las conversaciones dentro de ChatGPT Health no se utilizan para entrenar sus modelos principales y que el usuario puede revisar, eliminar memorias o desconectar aplicaciones en cualquier momento desde la configuración.

La plataforma también permite reforzar el acceso mediante autenticación multifactor.

Desarrollo con acompañamiento médico

El trabajo con profesionales de la salud formó parte del proceso de desarrollo. Durante más de dos años, OpenAI colaboró con más de 260 profesionales médicos de 60 países y distintas especialidades.

Ese equipo evaluó cientos de miles de respuestas del sistema y aportó criterios para definir cómo presentar información médica, cuándo recomendar seguimiento profesional y cómo priorizar la seguridad del usuario.

Acceso inicial y próximos pasos

El despliegue será gradual. La empresa inició con un grupo limitado de usuarios para ajustar la experiencia antes de ampliarla a más personas.

Quienes deseen utilizar ChatGPT Health pueden inscribirse en una lista de espera. Una vez habilitado el acceso, la herramienta aparece como una sección específica en el menú lateral.

La atención médica profesional sigue siendo indispensable. Ante la presencia de síntomas, enfermedades o cualquier problema de salud, siempre es fundamental acudir a un profesional de la salud, quien es el único capacitado para realizar diagnósticos, indicar tratamientos y dar seguimiento clínico adecuado.