ChatGPT Health llega con un entorno dedicado a información de salud

ChatGPT Health es la nueva herramienta de OpenAI que integra información médica personal en un entorno seguro para ayudar a comprender exámenes y hábitos sin sustituir la atención médica

Por Silvia Ureña Corrales
OpenAI lanzó ChatGPT Health, una experiencia que integra historiales médicos y aplicaciones de bienestar para ofrecer información personalizada con privacidad reforzada.
OpenAI lanzó ChatGPT Health, una experiencia que integra historiales médicos y aplicaciones de bienestar para ofrecer información personalizada con privacidad reforzada.







