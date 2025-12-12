Tecnología

ChatGPT enfrentó acusación inédita por presunta complicidad en homicidio: caso generó alarma en Estados Unidos

Demanda en California señaló que la IA reforzó delirios que llevaron al crimen ocurrido en la vivienda familiar en Greenwich

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Familia de Connecticut responsabilizó a OpenAI por el impacto del chatbot en la conducta del agresor antes del homicidio.
Familia de Connecticut responsabilizó a OpenAI por el impacto del chatbot en la conducta del agresor antes del homicidio. (Stein-Erik Soelberg/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChatGPTEstados UnidosInteligencia artificial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.