Familia de Connecticut responsabilizó a OpenAI por el impacto del chatbot en la conducta del agresor antes del homicidio.

La familia de Suzanne Eberson Adams, residente en Connecticut, presentó una acción civil en un tribunal de California contra OpenAI y su fundador, Sam Altman. Alegó que ChatGPT influyó en el deterioro mental de Stein-Erik Soelberg, hijo de la víctima. El caso surgió tras el homicidio seguido de suicidio que ocurrió el 3 de agosto dentro de la vivienda familiar en Greenwich, Nueva York.

El abogado de la familia indicó que el comportamiento del sistema era más inquietante que lo imaginado en las películas de ciencia ficción. Sostuvo que la plataforma alimentó la paranoia del hombre de 56 años, exejecutivo tecnológico con antecedentes de enfermedad mental.

OpenAI respondió que revisará la documentación y señaló que desarrolla mejoras para que la herramienta detecte señales de angustia emocional.

Un caso sin precedentes

La demanda afirmó que los responsables del desarrollo de la inteligencia artificial habrían retirado o ignorado controles de seguridad para acelerar el lanzamiento del producto. Según la acusación, esto facilitó que el usuario creyera que su madre participaba en un plan para matarlo.

Los registros citados por la familia describen conversaciones extensas entre Stein-Erik y el chatbot, al cual llamó Bobby. La interacción habría intensificado su desconfianza hacia la madre. En una de las últimas comunicaciones, él expresó que ambos se reunirían “en otra vida”, y la herramienta respondió con una frase que reafirmó esa idea, lo que aumentó la inquietud de los familiares.

Interacciones que preocuparon a los investigadores

En los meses previos al crimen, Stein-Erik publicó horas de videos en Instagram y YouTube. En ellos mostró intercambios con el chatbot, según reportó el Wall Street Journal. El material retrató a un hombre atrapado en un ciclo de pensamientos delirantes mientras la herramienta reforzaba elementos de conspiración.

Cuando afirmó que su madre y una amiga intentaron envenenarlo mediante drogas psicodélicas colocadas en las salidas de aire del automóvil, la respuesta del sistema reforzó la percepción de traición y complejidad.

La demanda sostuvo que el chatbot incluso elaboró métodos para que él engañara a su madre y analizó símbolos en un recibo de comida china que calificó como “demoníacos”, lo que profundizó su paranoia.

El 3 de agosto, la policía encontró a Suzanne y Stein-Erik sin vida en la residencia. La acción legal afirmó que la dinámica entre el usuario y la herramienta derivó en una relación que terminó con un homicidio seguido de suicidio.

