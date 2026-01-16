Tecnología

Caída de X y Grok: lo que se sabe del fallo que afectó a millones de usuarios

Los problemas de conexión comenzaron antes de las 16:00 horas en España y se extendieron a nivel internacional, según reportes de Down Detector

EscucharEscuchar
Por Europa Press
X y su chatbot Grok dejaron de funcionar con normalidad este viernes. El error 522 en la web reveló fallas en los servidores de la plataforma.
X y su chatbot Grok dejaron de funcionar con normalidad este viernes. El error 522 en la web reveló fallas en los servidores de la plataforma. (Ministerio de Asuntos Exteriores /X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaXGrokInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.