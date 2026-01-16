Caída de X y Grok: lo que se sabe del fallo que afectó a millones de usuarios

X y su chatbot Grok dejaron de funcionar con normalidad este viernes. El error 522 en la web reveló fallas en los servidores de la plataforma.

La red social X y el chatbot de inteligencia artificial Grok sufrieron una caída global del servicio la tarde de este viernes, lo que impidió a los usuarios ingresar y utilizar ambas plataformas con normalidad.

De acuerdo con el portal especializado Down Detector, los primeros reportes de fallas surgieron poco antes de las 15:00 horas GMT. Los problemas se presentaron tanto en la aplicación móvil como en la versión web de X y Grok.

La interrupción impactó a usuarios a nivel internacional, según los reportes recopilados en distintos países.

Al intentar acceder a X desde un navegador, el sistema mostró un error 522, código que indica que Cloudflare, proveedor de conexión de la plataforma, funcionaba con normalidad. Sin embargo, el servidor de X no respondió a las solicitudes enviadas.

La caída también afectó el funcionamiento del chatbot Grok, integrado al ecosistema de la red social, lo que limitó el acceso a sus funciones basadas en inteligencia artificial.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del fallo ni sobre el tiempo estimado para la restauración total del servicio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.